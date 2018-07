Neun Tage nach dem Untergang der südkoreanischen Fähre "Sewol" ist die Zahl der offiziell bestätigten Toten auf mehr als 180 gestiegen. Hunderte von Tauchern suchten auch am Freitag im Wrack vor der Südwestküste des Landes nach Vermissten. Am Abend zuvor hatten nach Berichten des südkoreanischen Fernsehens Angehörige der Vermissten die Ausweitung der Bergungsaktion und den Einsatz von mehr zivilen Tauchern gefordert. Rund 120 Passagiere konnten noch nicht gefunden werden. An Bord hatten sich 476 Menschen befunden – die meisten von ihnen Schüler auf einem Ausflug.

Mehrere Mitglieder der Sewol-Crew wurden inzwischen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, zu wenig gegen den Untergang des Fährschiffes getan und einer unerfahrenen Offizierin das Kommando auf der Brücke überlassen zu haben. Einige von ihnen rechtfertigten ihr Handeln unter anderem mit den ungünstigen Wetterverhältnissen zum Unglückszeitpunkt.