Der Polizei in Sachsen-Anhalt ist offenbar ein Schlag gegen einen bundesweiten Pädophilenring gelungen. Zehn Männer und eine Frau wurden in Aschersleben vorläufig in Gewahrsam genommen; sie sollen einem bundesweit operierenden Pädophilen-Netzwerk angehören, teilte die Polizei mit.



Nach Angaben der Polizei operierte die Gruppe "äußerst diskret und vorsichtig". Die Ermittler fanden demnach heraus, dass die Mitglieder einmal im Jahr zu einem Treffen zusammenkommen. Diese Zusammenkunft diene dem Austausch, dem Knüpfen neuer Kontakte und der Vorbereitung von vermutlich strafbaren Handlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutze die Organisation eigene Kinder, um den Kontakt zu späteren Opfern herzustellen, teilte die Polizei weiter mit.





Den Ermittlern zufolge fand das jährliche Treffen diesmal im Raum Aschersleben statt. Dort gelang es der Polizei demnach am Samstag, den engsten Kreis des Netzwerks aufzugreifen. Während ihres jährlichen Treffens hatten die Verdächtigen laut Polizei einen Kinder-Flohmarkt und den Zoo in Aschersleben besucht. Am frühen Samstagabend griffen die Beamten im Stadtgebiet von Aschersleben zu.

Nach Informationen des MDR laufen bundesweit noch weitere Aktionen gegen den Ring, Haftbefehle seien noch nicht erlassen worden.