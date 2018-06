Seit Wochen verläuft die Suche nach dem verschwundenen Flugzeug der Malaysia Airlines ohne greifbaren Erfolg – nun trachten die Fachleute in der Region nach neuen Mitteln, um das Wrack endlich zu finden. Eine Gruppe von Experten überprüft jetzt nochmals alle seit dem Verschwinden von Flug MH370 gesammelten Daten. Damit wollen sie sicherstellen, dass die Suchmannschaften im Indischen Ozean westlich von Australien tatsächlich an den richtigen Stellen unterwegs sind, wie der australische Einsatzleiter Angus Houston sagte.



Zudem wollen die Fachleute die Suche am Meeresboden ausweiten. In dem vermuteten Absturzgebiet sei der Meeresboden stellenweise noch nie systematisch kartographiert worden, sagte der stellvertretende australische Regierungschef Warren Truss nach einem Treffen mit Vertretern aus Malaysia und China in der australischen Hauptstadt Canberra. "Um in der nächsten Phase mit Sonar und anderen Unterwasserfahrzeugen, möglicherweise in besonders tiefem Wasser, effizient und sicher suchen zu können, müssen wir mehr über den Meeresboden wissen."



Womöglich werde ein Privatunternehmer damit beauftragt, die Suche zu koordinieren, sagte Truss. Aber auch das Geomar-Institut in Kiel könnte helfen: Es hat ein U-Boot, das tiefer als die bisher eingesetzte Bluefin-21 tauchen kann.

Die Boeing 777 war auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord vom Radar verschwunden. Satellitendaten legen nahe, dass das Flugzeug umkehrte und letztlich über dem südlichen Indischen Ozean abstürzte. Eine intensive Suche vor Australien aus blieb jedoch erfolglos. Houston zufolge kann die Suche wohl noch acht bis zwölf weitere Monate dauern.