Die wegen "Abfalls vom islamischen Glauben" im Sudan zum Tode verurteilte Christin Mariam Jahia Ibrahim Ischag ist wieder frei. "Mariam wurde vor einer Stunde freigelassen", sagte ihr Anwalt Mohanad Mustafa. Der Freispruch wurde von einem sudanesischen Berufungsgericht beschlossen.



Ischag war am 15. Mai zum Tode durch Erhängen verurteilt worden, weil sie nach sudanesischem Recht durch die Heirat mit einem Christen vom islamischen Glauben abgefallen war. Dies gilt als Gotteslästerung und wird in Sudan mit dem Tod bestraft. Die junge Frau wurde außerdem wegen der Hochzeit mit dem Christen, einem aus Khartum stammenden US-Bürger, wegen Ehebruchs zu einhundert Peitschenhieben verurteilt. Zwölf Tage später brachte sie im Gefängnis in Ketten eine Tochter zur Welt.



Sie könne dem nur entkommen, wenn sie ihrem Glauben abschwöre und zum Islam zurückkehre, hieß es. Laut der sudanesischen Auslegung der Scharia darf eine Muslimin keinen Christen heiraten. Tut sie es dennoch, wird dies als Ehebruch gewertet.



Der Vater der Angeklagten ist ein Muslim, die Mutter Christin. Mariam Jahia Ibrahim Ischag war als Christin erzogen worden, da ihr Vater weitgehend abwesend war. Im Sudan gelten Kinder eines muslimischen Vaters jedoch automatisch als Muslime, eine Konversion ist verboten.



EU-Kommission, Europarat, Europaparlament sowie die Repräsentanten der wichtigsten religiösen Gemeinschaften in Europa forderten den Sudan auf, das "unmenschliche Urteil" aufzuheben. Der Fall hatte weltweit Aufsehen erregt. Zahlreiche Organisationen wie Amnesty International und westliche Botschaften in Khartum hatten gegen das Urteil protestiert.