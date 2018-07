Eine brutale Attacke auf einen Roma-Teenager schockiert die Franzosen, Präsident François Hollande nannte den Angriff am Dienstag "entsetzlich und durch nichts zu rechtfertigen". Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Täter zu finden, sagte Hollande. Der 16-Jährige liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist er in ein künstliches Koma versetzt worden, da er große Schmerzen gehabt habe.



Der Junge war am vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort von Anwohnern schwerst misshandelt worden. Seine Angreifer hatten ihn im Verdacht, für einen Wohnungseinbruch verantwortlich zu sein. Nach Angaben der Polizei verschleppten sie ihn gewaltsam aus einem Roma-Lager in einen Keller, wo sie ihn zusammenschlugen. Später wurde der Junge bewusstlos auf der Straße in einem Supermarkt-Einkaufswagen gefunden. Die Mutter hatte die Polizei alarmiert, weil sie ihren Sohn vermisste. Die Familie lebte zusammen mit anderen Roma in einem leerstehenden Haus in der Stadt Pierrefitte-sur-Seine im Département Seine-Saint-Denis.

Hollande sagte, der gewaltsame Angriff widerspreche "allen Prinzipien" der französischen Republik. Auch Premierminister Manuel Valls, der zuvor als Innenminister wegen seiner harten Linie gegenüber den Roma mehrfach in der Kritik stand, verurteilte die Tat. Auch er verlangte nach Angaben aus seinem Umfeld, dass die Verantwortlichen möglichst rasch gefunden und vor Gericht gestellt werden müssten. Bis Montagabend hatte es noch keine Festnahme gegeben.

Bürgerrechtler warnen vor zunehmender Gewalt gegen Roma

Nach Angaben aus Justizkreisen war das Opfer bei der Polizei bekannt. Laut dem Bürgermeister von Pierrefitte-sur-Seine, Michel Fourcade, war der Junge in den vergangenen Wochen wiederholt von der Polizei wegen Einbrüchen befragt worden. So seien mehrere Autos ausgeraubt worden. Ein Anwohner sagte, die Roma seien vor drei Wochen plötzlich aufgetaucht. Nach dem Angriff auf den Jugendlichen hätten sie aber ihr Lager sofort geräumt. Am Montag lagen an ihrem früheren Wohnort nur noch vereinzelt Kleidungsstücke und Matratzen.

In Frankreich gibt es immer wieder Spannungen mit Roma, die häufig in illegalen Lagern an den Stadträndern wohnen. Immer wieder werden ihnen kleinere Delikte vorgeworfen. Bürgerrechtsgruppen warnen regelmäßig vor zunehmendem Rassismus gegen die Minderheit. Im Oktober 2012 waren Roma unter dem Druck von Anwohnern aus ihrem Lager im südfranzösischen Marseille vertrieben worden. Im Mai vergangenen Jahres wurden Roma-Familien in Hellemmes in Nordfrankreich angegriffen.