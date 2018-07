Die Polizei hat im vergangenen Jahr einen starken Anstieg von Straftaten im Bereich der Kinderpornografie verzeichnet: In der Kriminalstatistik für 2013 sind unter der Rubrik "Besitz und Verschaffung von Kinderpornografie" insgesamt 4.144 Fälle aufgelistet. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 900 Fällen oder 28 Prozent.

Auch die Weiterverbreitung von Jugendpornografie ist der Statistik zufolge um 200 auf 447 Fälle angestiegen. Die Verbreitung pornografischer Schriften stieg im vergangenen Jahr insgesamt um 23,1 Prozent auf fast 9.500 Fälle. Fast 85 Prozent dieser Delikte konnten aufgeklärt werden.

Vor einigen Monaten hatte insbesondere der Fall des SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy für Aufsehen gesorgt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie ermittelt.

Zahl sexuellen Missbrauchs leicht gesunken

Die Zahl der gemeldeten Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern sank erstmals seit Jahren leicht um 1,5 Prozent auf 12.437 Fälle. Experten gehen hier jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Statistik will Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Morgen vorstellen. Insgesamt ist die Kriminalität in Deutschland leicht rückläufig. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im gesamten Bundesgebiet 5,96 Millionen Straftaten. Dies entspricht einem Rückgang um 0,6 Prozent zum Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte der Straftaten (54,5 Prozent) konnten aufgeklärt werden.

Zugenommen hat die Computerkriminalität, zu der die Statistik 88.722 Fälle ausweist. Die Kriminalität im Internet, wie etwa Sabotage und Spionage, stieg um 0,7 Prozent auf fast 64.500 Fälle.