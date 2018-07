Der Mann, der Stockholm in Alarmbereitschaft versetzt hat, ist festgenommen. Nach einer Bombendrohung waren Teile der Altstadt abgesperrt worden.



Am Nachmittag hatte der Mann das Büro der Menschenrechtsorganisation Civil Rights Defenders betreten. Er hatte behauptet explosives Material am Körper zu tragen und den Büros der sozialdemokratischen und moderaten Parteien in der Nähe gedroht. Umliegende Wohnungen und Geschäfte waren evakuiert worden.

Es dauerte Stunden, bis der Mann sich ergab und mit erhobenen Händen aus dem Gebäude kam. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist er noch nicht identifiziert. Der Täter habe einen Gürtel mit Gegenständen bei sich gehabt und werde am Abend verhört.



Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Mann mit anderen zusammengearbeitet habe, sagte der Sprecher. "Jetzt werden die Gebäude durchsucht." Teile der Altstadt blieben am Abend wegen der Durchsuchungen zunächst abgesperrt.