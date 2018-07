Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch an diesem Mittwoch auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Zahlreiche Strecken sind wegen der Schäden durch das Unwetter weiter gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Im Fernverkehr enden sämtliche IC- und ICE-Züge, die eigentlich durch das Ruhrgebiet fahren sollten, vorzeitig in Köln, Hamm und Münster.



Mehrere Regionalzugverbindungen und S-Bahnen fallen komplett aus. Andere Linien werden nur teilweise befahren. Stellenweise fahren Busse als Ersatz. Die Bahn informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand der Sperrungen.

Während die Aufräumarbeiten nach den Unwettern an Pfingsten noch nicht beendet sind, gab es in der Nacht zum Mittwoch wieder Schäden durch Wind und Regen. Im Sauerland ergoss sich Wasser in ein Schulzentrum, weil Hagelkörner Fenster auf dem Dach zerstört hatten. Im Süden Niedersachsens und im Norden Hessens brachten Gewitter Überschwemmungen. Nach Angaben der Feuerwehr in Kassel lief der Keller des Bundessozialgerichts voll. In einem Krankenhaus mussten Patienten verlegt werden, weil Wasser in die Klinik eingedrungen war. Teilweise fiel der Strom in der Stadt aus.



Feuerwehr und Polizei zu 17.000 Einsätzen in NRW ausgerückt

In der Landeshauptstadt Düsseldorf, die mit am stärksten betroffen war, wird die Straßenbahn wohl noch mehrere Tage nicht planmäßig fahren können. "Ich kann noch keine genaue Prognose abgeben", sagte Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher. In den kommenden Tagen müssten zunächst ganze Oberleitungen nachgespannt werden.

Bis Dienstagnachmittag waren Feuerwehr und Polizei in NRW zu etwa 17.000 Einsätzen ausgerückt, wie das Landesinnenministerium mitteilte. Landesweit waren 14.000 Helfer der Feuerwehr, der Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Sechs Menschen waren bei den Hitzegewittern am Montagabend ums Leben gekommen, 67 Menschen wurden verletzt.

In mehreren Städten warnen die Behörden weiterhin vor herabstürzenden Ästen. Vor allem das Betreten von Wäldern sei gefährlich, in Mönchengladbach und Neuss bleiben die Friedhöfe zunächst geschlossen. An zahlreichen Schulen fällt der Unterricht aus.