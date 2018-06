Der Vorort der Halbfinalstadt Belo Horizonte, in der ich vergangene Woche eine Priesterin der afro-brasilianischen Umbanda-Religion besucht habe, ist eigentlich selber eine riesengroße Stadt. Nach Contagem kann man mit dem Auto hineinfahren, immer geradeaus, und nach einer halben Stunde ist man immer noch drin. Es ist eine arme Gegend, die Siedlungen reichen von bescheiden-bürgerlich bis zu Favelas. Viele Häuser werden hier nach dem Prinzip gebaut: Wenn mal wieder Geld da ist, setzen wir eine neue Wand oder spannen ein neues Dach; kaum eine Straße, in der nicht irgendwo eine Baustelle ist.

Heute bin ich in einer Ecke zwischen zwei Industriegebieten gelandet, wo auch in den Wohnvierteln auf der Straße schwere Lastwagen parken, wo etwas unerklärlich auf den Bürgersteigen ab und zu Industrieschrott, Bauschutt oder ein Stapel ausrangierter Reifen liegt. Auf den Supermarkt gegenüber hat jemand "Tod allen Politikern!" geschmiert, und daneben hängen die Sonderangebote des Tages, zwei davon sind billiger Schnaps.

Ich bin hier gelandet, weil die Leute mir gesagt haben: Die afro-brasilianischen Religionen wie Umbanda und das strengere Candomblé sind eigentlich auf dem Rückzug. Was stattdessen einen Siegeszug feiert, sind radikale Freikirchen mit christlichem Hintergrund: Evangelikale zum Beispiel, die ihr Leben ganz wörtlich an den Evangelien ausrichten wollen, und allerlei Sonderkulte, die sich aus christlichen Schriften ihre ganz eigene Theologie zusammen gebaut haben. In den ärmeren Teilen der brasilianischen Städte, in den Slums und in den Vierteln der neuen Aufsteigerklasse, die einen bescheidenen Wohlstand verteidigt, findet man solche Kirchen in jeder zweiten Straße. Einen weiß gestrichenen Saal, Reihen von Plastikstühlen, vorne einen Altar, Musikinstrumente, Banner mit frommen Sprüchen.

Eine dieser Gruppen zum Beispiel residiert in einer ehemaligen Lagerhalle eines Industrieviertels, unter einem riesengroßen Wellblechdach. "Das ist eine der am schnellsten wachsenden Kirchen überhaupt", haben Informanten mir zugeraunt, "aber nehmen Sie sich vor denen in Acht". Wieso denn in Acht nehmen? "Guten Morgen", sagen zwei junge Frauen, ganz in weiß gekleidet, und lachen mich breit mit ihren Zahnspangen an. "Ganz herzlich willkommen! Sind Sie das erste Mal hier?"



Freundliches Nicken und kleine Geschenke

Überhaupt sind alle unheimlich nett zu mir, und es kommt von Herzen. Der altersschwache Platzanweiser, der mich enthusiastisch fast ganz nach vorne mitnimmt und sich anbietet, mir gleich im Gottesdienst stets die richtigen Bibelstellen aufzuschlagen. Der Aufpasser im schwarzen Anzug, der zwar misstrauisch meinen Namen aufschreibt, mir dann aber freundlich auf die Schultern schlägt: "Willkommen! Gott sei mit Dir!" Die Verkäuferin heiliger Schriften mit Titeln wie Lernen Sie die wahre Liebe!, die erst drei Euro pro Büchlein von mir verlangt und kurz darauf entscheidet, dass sie mir doch lieber alle schenken will. Junge Familien und einzelne Kirchgänger von jung bis alt strömen in den Saal, sie mustern mich neugierig, den merkwürdigen Ausländer, aber niemals feindlich; sie nicken mir aufmunternd zu oder sagen schüchtern "Hallo".

Das wird aber alles anders, als der Gottesdienst beginnt. Sakrale Schlagermusik im Viervierteltakt schwillt aus den Lautsprecherboxen ("Dann kam der Missionar in mein Leben, dumdidum"), die Priesterin betritt den spärlich geschmückten Altarraum, sie trägt eine Art langen blau-grünen Mantel mit einem goldenen Stern drauf, und eigentlich soll man auch nicht "Priesterin" sagen. "Prophetin" sei der passendere Ausdruck, haben mir die Zahnspangen-Empfangsdamen gesagt, "Prophetin des himmlischen Königreichs".

Die Prophetin aber, das muss man leider sagen, ist eine Bitch. Zur Zeremonieeröffnung greift sie sich erst mal das Mikrofon, in das sie laut und mit scharfen "P"-Lauten hineinbrüllt und das Kirchenvolk beschimpft, das ich grade ins Herz geschlossen habe: "Wer hat hier vergangene Woche etwas auf den Altar gelegt? Na, wer?" Schüchterne Hände, die hoch gehen, von Leuten, die dem lieben Gott ein kleines Geschenk machen wollten. "Machen Sie das bloß nicht wieder! Sie können nicht einfach etwas auf den Altar legen. Nur Dinge der Kirche dürfen auf den Altar. Alles andere hat vor Gott keinen Wert."



"Weißt du nicht, wie man Anweisungen befolgt?"

Man soll im Allgemeinen nicht über die Religion anderer Leute urteilen – das ist eine persönliche Sache. Religionen haben für Außenstehende immer etwas Merkwürdiges, bei einem einmaligen Besuch versteht man längst nicht alles, und als rheinischer Katholik sollte man in manchen Fragen bestimmt den Mund halten. Aber hier ist doch auf den ersten Blick etwas faul: Die Prophetin ist frech dabei, diesen armen Leuten den letzten Cent auf den Taschen zu rauben. Sachen auf den Altar legen: Nur aus dem Shop der Kirche, alles klar. Die Menschen hier zahlen eine Menge für die Nähe zu Gott – zehn Prozent des Einkommens sind Standard in solchen Kirchen, aber manche zahlen noch sehr viel mehr, als Spenden oder für Produkte wie Bücher, heilige Bändchen und den Zauberstein der ewigen Weisheit Gottes, den man sich gegen böse Geister ins Wohnzimmer legen kann, der aber regelmäßig wegen irgendwelcher himmlischen Fabrikationsmängel zurückgerufen wird und dann neu gekauft werden muss. "Nur wenn Ihr es richtig macht, wird Gott Euch erhören", brüllt die Prophetin ins Mikrofon. "Ob Ihr das hier alles mitmacht oder nicht, ist Eure Sache. Es ist Euer Leben. Mir kann das egal sein. Ich bin schon heilig."

Die Prophetin spendet überhaupt nur wenige tröstende Worte. Sie erklärt wenig, sie erzählt keine erbaulichen Geschichten, sie gibt wenig brauchbaren Rat fürs Leben, sie schimpft nur ständig und verteilt dem Kirchenvolk ringsherum Aufgaben. Aufstehen, Setzen, Hände zum Himmel strecken, Augen schließen, Hände auf den Kopf legen, Sachen rufen. "Die Zahl 13 ist die Zahl der Erzengel", ruft die Prophetin, "wer hat das verstanden?" Hand heben, ganz wichtig. "Sagt Euren Nachbarn jetzt: Die Zahl 13 ist die Zahl der Erzengel". Erledigt, kein Thema, Nachbarin weiß Bescheid. Schunkelmusik aus den Lautsprechern. Später, als irgendwas nicht klappt, wird die Prophetin sauer. "Fragt Euren Nachbarn: Weißt du denn nicht, wie man Anweisungen befolgt?" ruft sie voller Zorn. Alle fragen einander sofort, ob sie denn nicht wüssten, wie man Anweisungen befolge.

Gegen Ende der Veranstaltung erzählt die Prophetin dann noch etwas über die Schwarzen im Lande, über ihre Religionen wie Umbanda und Candomblé, für die ich mich in der vergangenen Woche interessiert hatte. Manchmal, in den heiligen Monaten zwischen Juni und August, brauchen die bösen Hexen und Magier unter den Schwarzen Menschenblut. Da müsse man auf seine Kinder aufpassen. Jedes Jahr verschwänden welche, und dann landeten sie in Opferritualen für den Teufel. "Das ist die Magie der Schwarzen", sagt die Prophetin düster. Wir versammeln uns um den Altar und heben die Hände zum Himmel und erbitten den Schutz der Erzengel für unsere armen Seelen. Herzliches Händeschütteln mit meinen neuen Kirchenfreunden zum Abschied. Ich bin froh, als ich wieder im Auto sitze.