Die Niederlande haben die Leitung der internationalen Untersuchung zur Absturzursache von Flug MH17 in der Ostukraine übernommen. Dies sei auf Ersuchen der ukrainischen Regierung geschehen, teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte mit. Üblicherweise ist das Land, in dem sich das Unglück ereignete, zuständig. Die Ukraine hat diese Verantwortung abgegeben, weil ein Großteil der Opfer Niederländer waren.



Der Zug mit den sterblichen Überresten von Passagieren und Crew-Mitgliedern der abgestürzten Linienmaschine MH17 kam mittlerweile in der ostukrainischen Stadt Charkiw an. Die Opfer sollen von dort so schnell wie möglich zur genaueren Identifizierung in die Niederlande gebracht werden. Dafür steht ein Transportflugzeug vom Typ Hercules bereit.

Niederländische Spezialisten hatten auch schon in Charkiw einen Stützpunkt zur Identifizierung eingerichtet. Die Stadt ist unter ukrainischer Kontrolle.



Bei dem Absturz der Boeing 777-200 der Malaysia Airlines waren am Donnerstag 298 Menschen ums Leben gekommen, darunter 193 Niederländer.



Lange nicht gesichert

Die Bergungsarbeiten liefen in den ersten Tagen unter chaotischen Umständen ab. Ausländische Experten schilderten vom Absturzort Einschränkungen durch bewaffnete prorussische Separatisten. Die USA hatten den Separatisten vorgeworfen, Beweise zu vernichten, indem sie verfrüht hatten Leichen abtransportieren lassen. Der Unglücksort war auch lange Zeit nicht gesichert.

Der Zug war am Montag von der etwa 300 Kilometer entfernten Stadt Tores losgefahren. Die Stadt bei Donezk kontrollieren prorussische Separatisten.

Mittlerweile haben die Separatisten auch den Flugschreiber an Malaysia übergeben. Sie riefen zudem eine zehn Kilometer große Zone aus, in der nicht gekämpft werden soll.