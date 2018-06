Einen Tag nach dem Absturz der Maschine der Air Algérie ist neben dem zerschellten Wrack auch die Blackbox gefunden worden. Französische Soldaten sollten den Flugschreiber zur Auswertung in die rund hundert Kilometer von der Absturzstelle entfernte malische Stadt Gao bringen. Die Soldaten, die in dem westafrikanischen Krisenland stationiert sind, hatten das Wrack in der Nacht zum Freitag erreicht.

Alle 118 Menschen an Bord sind bei dem Absturz des Flugzeugs in der Sahelzone in Mali ums Leben gekommen. "Es gibt leider keine Überlebenden", teilte Frankreichs Präsident François Hollande mit. Unter den Toten sind auch vier deutsche Mitglieder einer Familie: Es handelt sich um eine Entwicklungshelferin und ihre Kinder. Die Frau war in Burkina Faso für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig.



Neben 54 französischen Insassen waren auch Passagiere aus Burkina Faso, Kanada, Rumänien und der Schweiz an Bord. Die sechs Besatzungsmitglieder stammten aus Spanien.

Zur Unglücksursache gab es zunächst keine gesicherten Angaben. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten schwierige Wetterverhältnisse eine Rolle gespielt haben. Auch Algeriens Verkehrsminister Amar Ghoul sagte, es gebe Hinweise, dass das Unglück mit dem Wetter zusammenhänge. Offenbar wollte der Pilot eine Schlechtwetterfront umfliegen.



An den Untersuchungen sind laut französischer Regierung Experten aus den 15 Ländern der Opfer beteiligt. Auch die USA helfen bei den Ermittlungen. Die internationale Polizeibehörde Interpol will zudem Experten zur Identifizierung der Opfer entsenden.

Maschine war in gutem Zustand

Die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-83 war von der spanischen Fluggesellschaft Swiftair an die algerische Fluggesellschaft Air Algérie ausgeliehen worden. Nach Angaben der spanischen Regierung war die Maschine in einem guten Zustand. Bei den vorgeschriebenen technischen Inspektionen habe es keine Beanstandungen gegeben.



Das Flugzeug war am frühen Donnerstagmorgen auf seinem Flug von Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou nach Algier vom Radar verschwunden. Das Wrack der Maschine wurde in der Region Gossi nahe der Grenze zu Burkina Faso unter anderem von einer Aufklärungsdrohne geortet.