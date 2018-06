Die Niederlande haben am ersten nationalen Trauertag seit mehr als 50 Jahren der Toten des MH17-Fluges gedacht. In Eindhoven landeten am Nachmittag zwei Flugzeuge mit sterblichen Überresten aus der malaysischen Passagiermaschine, die am vergangenen Donnerstag im Osten der Ukraine abgestürzt war.



Insgesamt 40 Särge waren an Bord der beiden Militärmaschinen. Am Flughafen warteten neben den Angehörigen der Opfer Regierungschef Mark Rutte König Willem-Alexander und Königin Maxima.

Bei der Ankunft der Leichen spielte ein einzelner Trompeter auf dem Rollfeld den letzten Gruß. Von Groningen bis Maastricht stand daraufhin das öffentliche Leben für eine Minute still: Züge und Busse stoppten, Radio und Fernsehen verstummten, in den Supermärkten wurde nicht mehr kassiert; die Menschen blieben auf den Straßen und an den Grachten stehen; über dem Land flog in dieser Zeit kein Flugzeug. Dann läuteten landesweit die Kirchenglocken.

Abgeschirmt von den TV-Kameras aus aller Welt verfolgten auch die Hunderten Angehörigen der 193 niederländischen Opfer, wie die 40 Särge aus den Flugzeugen herausgetragen wurden. Für sie musste es ein extrem schwerer Moment sein: Sie wissen noch nicht, ob in den einfachen Holzsärgen die sterblichen Überreste ihrer Männer, Frauen oder Kinder liegen. Die langen quälenden Tagen des politischen Geschachers um ihre Toten fanden aber ein Ende: Die schlichte, aber eindrucksvolle Zeremonie am Flughafen galt vor allem den Familien.

"Wenn ich fünf Monate für die Identifizierung warten muss, kann ich das tun", sagte eine Niederländerin, deren Sohn zusammen mit seiner Freundin an Bord der abgeschossenen Maschine war. "Aber das Warten, während die Leichen auf den Feldern und im Zug lagen, war ein Alptraum."

Opfer zum politischen Spielball geworden

Der niederländische Außenminister Frans Timmermans hatte am Montag ausgesprochen, was viele fühlten: In den gegenseitigen Schuldzuweisungen waren die Opfer zum Spielball geworden, das Leiden der Angehörigen zur Nebensache. "Stellen Sie sich vor, Sie erfahren, dass Ihr Mann getötet wurde und dann, zwei oder drei Tage später sehen sie Bilder, wie irgendein Verbrecher den Ehering von seiner Hand stiehlt", hatte Timmermans den Mitgliedern des Weltsicherheitsrates in New York gesagt. "Bis an mein Lebensende werde ich nicht verstehen, warum es so lange gedauert hat, bis den Rettern erlaubt wurde, ihre schwierige Arbeit zu machen und dass die Leichen von Menschen für ein politisches Spiel missbraucht wurden."

Die Ankunft der Opfer in den Niederlanden ist die erste Etappe auf einem langen Weg. Die Suche nach den Ursachen geht weiter, und dann wollen die Niederlande auch die Schuldigen vor Gericht bringen.

Niederlande ermitteln zur Absturzursache

Alle 298 Insassen des Malaysia-Airlines-Fluges waren umgekommen, fast zwei Drittel der Passagiere waren Niederländer. Deshalb untersucht das Land federführend die Absturzursache. Die beiden Flugschreiber wurden von den dortigen Behörden zur Auswertung an britische Ermittler übergeben.



Zudem soll nun mit der Identifizierung der Opfer nach tagelanger Verzögerung begonnen werden, sie kann teilweise aber Wochen und Monate in Anspruch nehmen. Alle geborgenen Leichen sollen zunächst in den Niederlanden untersucht werden.

Der zuständige Beamte Jan Tuinder sagte, bisher seien höchstens 200 der 282 bisher entdeckten Todesopfer aus der Absturzgegend abtransportiert worden. Nach Angaben von Separatisten befinden sich noch 16 Leichen unter den Trümmern der Boeing.