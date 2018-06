Bei einem Busunfall auf der A4 in der Nähe von Dresden sind in der Nacht neun Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer erlag mittlerweile seinen Verletzungen. Mindestens 40 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, neun von ihnen schweben in Lebensgefahr. Sechs der Todesopfer stammen aus Polen.



Kurz vor der Autobahnausfahrt Neustadt war um kurz vor zwei ein polnischer Reisebus auf einen Reisebus aus der Ukraine aufgefahren. Beide Busse befanden sich auf dem Weg Richtung Westen. Der Bus aus Polen geriet ins Schleudern, durchbrach die Mittelleitplanke und prallte auf der Gegenfahrbahn mit einem polnischen Kleinbus zusammen, der sich offenbar auf der Heimreise befand. Daraufhin stürzte der Bus eine Böschung hinab. Sieben der Todesopfer sollen aus diesem Fahrzeug stammen, zwei aus dem polnischen Reisebus. Der Fahrer des polnischen Busses hat den Unfall überlebt, war aber zunächst nicht vernehmungsfähig. Warum er auf den Bus aus der Ukraine auffuhr, muss noch ermittelt werden. Berichte, wonach er am Steuer eingeschlafen sei, bestätigten die Behörden nicht.

Die Rettungskräfte waren am Morgen mit einem Großaufgebot im Einsatz, 150 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren vor Ort. Auch für sie ist dieser Unfall eine Ausnahmesituation. Feuerwehrchef Rümpel sagte zu Radio Dresden: "Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen. Verletzte, Angehörige und auch Einsatzkräfte werden von Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorgern betreut. Solche grausigen Bilder vergisst man sein Leben lang nicht mehr." Die Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Verletzten kamen in drei Dresdner Krankenhäuser sowie nach Meißen und Pirna, teilte ein Sprecher der Stadt mit. "Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und bei den Schwerverletzten", sagte Dresdens Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU).



Infoline für Angehörige

Eines der polnischen Reiseunternehmen, Sindbad, richtete eine Infolinie für Angehörige ein. Nach der Passagierliste waren 65 Reisende an Bord dieses Fahrzeugs sowie die beiden Fahrer und ein Reiseleiter. Laut Website des Unternehmens handelt es sich um einen Bus vom Typ Setra 431D, der noch am 8. Juli technisch gecheckt wurde. Die 48 und 38 Jahre alten Busfahrer seien erfahrene Mitarbeiter, hieß es. Der Bus sei regelmäßig im Linienverkehr zwischen Polen und Deutschland unterwegs.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden noch in der Nacht zwei Ersatzbusse zum Unfallort geschickt. Die unverletzten Reisenden könnten dann entscheiden, ob sie die Fahrt wie geplant fortsetzen oder nach Polen zurückkehren wollten.