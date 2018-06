Die Odenwaldschule trennt sich von Schulleiter Siegfried Däschler-Seiler, Internatsleiterin Juliana Volkmar und Geschäftsführer Meto Salijevic. Das bestätigte eine Sprecherin der Privatschule im südhessischen Heppenheim. Der Trägerverein der Schule habe sich zu diesem Schritt entschlossen. Grund ist der Streit um das pädagogische Konzept der Schule.

Die Entscheidung für einen grundlegenden Neuanfang in Schule und Internat fiel demnach am vergangenen Sonntag "in großer Einigkeit und mit überwältigender Mehrheit". Die Neuausrichtung werde durch eine neue Führung verlässlich umgesetzt werden. Der Schul- und Internatsbetrieb sei durch die bestehenden Vertretungsregelungen gewährleistet und werde am Ende der Sommerferien weitergeführt.

Vertreter des zuständigen Kreises Bergstraße wollen nun "kurzfristig" mit dem Trägerverein zusammenkommen. Dabei gehe es auch um die Frage, ob ein eingereichtes neues Konzept von der Schule weiter getragen werde, sagte der stellvertretende Landrat Matthias Schimpf (Grüne).

Das neue Konzept sieht vor, dass Lehrer in den als "Familien" bezeichneten Internatsgruppen nicht zusätzlich die Rolle als Betreuer übernehmen. Für diese Aufgabe sollen Sozialpädagogen eingestellt werden. Damit würden Schule und Internat strikt getrennt.

Kreis Bergstraße sieht möglichen Neuanfang

Schimpf mahnte, er wolle wissen, wer an der Schule "dauerhaft und verlässlich" Ansprechpartner für die Behörden sei. Die Trennung von der Schulleitung sei für den Kreis überraschend gekommen. Dies könne aber "durchaus auch ein Neuanfang sein".

Die Odenwaldschule steht seit Jahren wegen sexuellen Missbrauchs in der Kritik. Im Jahr 2010 war aufgedeckt worden, dass an der als Reformschule mit alternativen Bildungsansätzen bekannten Einrichtung jahrzehntelang Kinder massenhaft sexuell missbraucht worden waren. Die Privatschule hatte anschließend eine öffentliche Entschuldigung abgegeben und eine konsequente und lückenlose Aufarbeitung zugesagt. In diesem Frühjahr war die Schule erneut in die Kritik geraten, weil gegen einen ehemaligen Lehrer wegen eines Kinderporno-Verdachts ermittelt wird.