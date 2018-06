Im US-Bundestaat Florida ist erneut ein Mann hingerichtet worden. Eddie Wayne Davis starb am Donnerstagabend (Ortszeit) durch die Giftspritze. Es war bereits die siebte Exekution in Florida in diesem Jahr.

Der 45-Jährige wurde 1995 für schuldig befunden, die elfjährige Kimberly Waters entführt, vergewaltigt und ermordet zu haben. Mit der Mutter des Opfers war er zuvor kurz liiert gewesen.

In Georgia wurde die Hinrichtung des 68-jährigen Tommy Lee Waldrip dagegen nur einen Tag vor der Vollstreckung gestoppt. Waldrip sollte wegen Mordes hingerichtet werden. Seine Strafe wurde jedoch kurz vor der Exekution in Lebenslang umgewandelt, ohne Aussicht jemals eine Bewährung zu erhalten. Waldrip hatte im Jahr 1991 eine 23-Jährige umgebracht. Die Ladenverkäuferin hätte als Zeugin in einem Prozess um einen Raubüberfall auftreten sollen, in den dessen Sohn verwickelt war.

Im US-Staat Arizona scheiterte ein Todeskandidat mit seinem Antrag auf Hinrichtungsaufschub. Ein Bezirksrichter wies die Bitte Joseph Rudolph Woods ab, seine für den 23. Juli geplante Exekution zu vertagen, bis Details zu den Giftcocktails enthüllt würden.

Der Todeskandidat hatte argumentiert, dass seine verfassungsgemäßen Rechte durch die Geheimhaltungspolitik des Staats Arizona verletzt würden. Konkret geht es Wood darum, Informationen über die Hersteller der auf zwei Wirkstoffen basierenden Giftspritze zu bekommen. Zudem will der verurteilte Mörder wissen, wie der Strafvollzug die Methode zur Injektion der Medikamente entwickelte. Andere Todeskandidaten in den USA haben ähnliche Anträge gestellt. Wood wurde für schuldig befunden, 1989 seine Ex-Freundin und deren Vater erschossen zu haben.



Probleme mit neuen Giftmischungen

Die Hinrichtung durch die Giftspritze war in den USA in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten. Ende April wurde in Oklahoma die Hinrichtung eines Todeskandidaten nach zwei Minuten abgebrochen, weil es Probleme mit der Giftinjektion gab. Erst 43 Minuten nach der Injektion der nicht erprobten Giftmischung erlitt Lockett einen tödlichen Herzinfarkt. Nach der schweren Panne setzte Oklahoma alle Hinrichtungen für sechs Monate aus. Die nächste Vollstreckung einer Todesstrafe in dem Bundesstaat ist für den 13. November geplant.

Die US-Strafvollzugsbehörden haben bei den Mitteln für die tödlichen Giftspritzen seit Längerem Nachschubprobleme, da sich die europäischen Hersteller weigern, die Wirkstoffe weiter für Hinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Mehrere US-Bundesstaaten haben daher neue und nicht erprobte Giftmischungen von nicht bundesweit zertifizierten Herstellern ausprobiert, was auf Kritik stößt.