Bei einem Flugzeugabsturz in der brasilianischen Hafenstadt Santos sind sieben Menschen gestorben. Unter ihnen befindet sich der brasilianische Präsidentschaftskandidat Eduardo Campos. Bei den anderen Opfern handelt es sich nach Behördenangaben um die beiden Piloten, zwei Berater des Politikers, einen Fotografen und einen Kameramann.

Brasilianische Medien hatten zuvor berichtet, dass eine Cessna 560XL aus noch ungeklärter Ursache gegen 10 Uhr Ortszeit in den Küstenort Santos gestürzt war. Zum Zeitpunkt des Absturzes soll in dem Gebiet ein regnerisches, nebeliges Wetter geherrscht haben.



Campos galt für die am 5. Oktober stattfindenden Wahlen als einer der aussichtsreicheren Herausforderer von Präsidentin Dilma Rousseff. In Umfragen lag er zuletzt mit rund zehn Prozent Zuspruch auf dem dritten Platz. Auf Rousseff entfielen 38 Prozent Stimmen; auf den dritten prominenten Kandidaten, Aécio Neves, 22 Prozent. Dem Kabinett von Rousseffs Vorgänger Luiz Inácio Lula da Silva gehörte Campos als Wissenschafts- und Technologieminister an. Früher war er Gouverneur des Bundesstaat Pernambuco.