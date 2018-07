Die Zahl der Ebola-Opfer in Westafrika ist in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Die Epidemie hat inzwischen mindestens 887 Menschenleben gefordert. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es allein in den vergangenen zwei Tagen 117 neu erfasste Fälle und 58 weitere Tote. Insgesamt seien bis Monatsanfang 1.603 Erkrankungen mit dem tödlichen Virus registriert worden, teilte die UN-Organisation am Montag mit.

Nun ist mit Nigeria das vierte Land von der Epidemie betroffen. In dem bevölkerungsreichsten Land in Westafrika gibt es bereits einen Todesfall. Außerdem sei ein Arzt in Lagos mit dem Virus infiziert, mehr als 60 Menschen stehen in der Metropole mit zehn Millionen Einwohnern unter Beobachtung. Der infizierte Arzt hatte einen Mann behandelt, der sich auf einer Geschäftsreise mit Ebola infiziert hatte und inzwischen verstorben ist.



Die Krankheit war in Guinea ausgebrochen und hatte sich dann zunächst in Sierra Leone und Liberia ausgebreitet. Nach Einschätzung der WHO sei die Epidemie außer Kontrolle.

Der Zustand des in den USA behandelten Ebola-Arztes hat sich unterdessen ersten Berichten nach leicht gebessert. Der 33-jährige Kent Brantly hatte in Liberia in einem Krankenhaus gearbeitet und ist der erste Ebola-Patient überhaupt, der in den USA behandelt wird. Auch eine erkrankte Kollegin soll am Dienstag in die USA geflogen werden.



Die frühere Gesundheitsministerin von Mali, Fatoumata Nafo-Traoré, warnte vor einer möglichen Ausbreitung des Virus auf andere Kontinente. "Ebola könnte andere Staaten erreichen, auch in Europa, weil die Leute weiter reisen und die Kontrollen und Tests an den Grenzen und Flughäfen häufig noch unangemessen sind", sagte die Gesundheitsexpertin.

Einem Bericht der liberianische Zeitung Front Page Africa zufolge, werden in Liberia Ebola-Tote einfach am Straßenrand zurückgelassen. Demnach weigern sich viele Gemeinden aus Angst vor Infektionen, die Toten auf ihrem Boden beisetzen zu lassen. Viele Leichen liegen aus diesem Grund auch seit Tagen in den Häusern ihrer Angehörigen. Das Virus führt in 60 bis 90 Prozent aller Fälle zum Tod. Es gibt kein Heilmittel.