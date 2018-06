Die Regierung Liberias hat nach fast zwei Wochen die umstrittene Isolierung eines Slums aufgehoben, der wegen Ebola-Erkrankungen unter Quarantäne gestellt worden war. Etwa 75.000 Menschen des Armenviertels West Point in der Hauptstadt Monrovia sollen von den Schutzmaßnahmen betroffen gewesen sein.



Experten hatten eine derart umfangreiche Isolierung als sinnlos und nicht handhabbar kritisiert. Es war zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen bei denen ein 15-jährige ums Leben kam.

Ein Bewohner beschrieb die zehntägige Quarantäne als Hölle. Tausende Menschen hätten keinen Zugang mehr zu Lebensmitteln und Trinkwasser gehabt. Ein weiterer Bewohner sagte, wer es sich hatte leisten können, habe Wachleute an den Kontrollpunkten bestochen, um in der Stadt Lebensmittel zu kaufen.

Die Quarantäne war verhängt worden, weil in West Point rund 40 Ebola-Patienten aus einer Isolierstation von Bewohnern geflohen waren. Vier an der Aktion beteiligte Jugendliche erkrankten danach an dem Virus. Weitere Fälle wurden aus dem Slum nicht bekannt. Die entflohenen Ebola-Patienten wurden wieder in einer medizinischen Einrichtung untergebracht.

Ausschreitungen in Guinea

In Guinea ist es unterdessen zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens 55 Menschen wurden verletzt, als Händler gegen eine Desinfektionskampagne auf einem Markt protestierten, sagte der Regional-Gouverneur Lancei Conde der zweitgrößten Stadt N'Zerekore. Der Stadtpräfekt Aboubacar M'bop Camara sagte, Demonstranten hätten die Rettungsstelle des örtlichen Krankenhauses sowie Fahrzeuge der Hilfsorganisation Unicef und eines Arztes angegriffen.



Das Virus ist bislang in fünf Ländern Westafrikas aufgetreten. Gestern wurde ein erster Fall im Senegal bekannt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO infizierten sich seit Jahresbeginn bereits 3.062 Menschen mit dem Ebola-Erreger, 1.552 von ihnen starben.