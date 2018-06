Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy gegen die Durchsuchung seiner Wohnungen zurückgewiesen. Die erhobenen Rügen "haben keine hinreichende Aussicht auf Erfolg", teilte das Gericht mit. "Sie sind teilweise unzulässig, im Übrigen unbegründet."

Für die Durchsuchung seiner Wohnungen und Büros habe es einen begründeten Anfangsverdacht gegeben, befand das Gericht. Die Richter stellten zwar fest, dass der Durchsuchungsbeschluss Edathys Immunität als Abgeordneter verletzt habe. Seine Beschwerde dagegen wiesen sie aber als unzulässig zurück – er hätte in dieser Sache zunächst den üblichen Rechtsweg beschreiten und Klage beim zuständigen Gericht einreichen müssen.



In dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie hatten die Behörden im Februar die Durchsuchung der Wohnungen und des Abgeordnetenbüros Edathys sowie den Zugriff auf seine E-Mails beschlossen. Dagegen wandte er sich an das Landgericht Hannover, hatte aber keinen Erfolg. Anfang Mai reichte er Verfassungsbeschwerde ein.

Die Verfassungsrichter klärten dabei auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt Edathy seine Immunität als Bundestagsabgeordneter verlor. Am 6. Februar war diese beantragt worden, erst am 10. gab ihr Bundestagspräsident Norbert Lammert statt – und erst damit wurde die Aufhebung wirksam. An diesem Tag durchsuchten Ermittler bereits Edathys Wohnungen. Deshalb kritisierten die Richter: "Die Fachgerichte wären verpflichtet gewesen, vor Erlass einer Durchsuchungsanordnung gegen einen Beschuldigten, (...) das Verfahrenshindernis der Immunität mit besonderer Sorgfalt zu prüfen."

Untersuchungsausschuss nimmt Arbeit auf

Im Juli erhob die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen Edathy wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material. Ihm drohen eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Grundlage der Anklage sind Daten von Edathys Laptop. Ermittler fanden in einer Sicherungskopie Links zu kinderpornografischen Websites. Der frühere Abgeordnete hatte den Laptop zuvor als gestohlen gemeldet.

Inzwischen hat im Bundestag ein Untersuchungsausschuss zu dem Fall seine Arbeit aufgenommen. Das von Grünen und Linken beantragte Gremium will die bisherige Aufklärungsarbeit des Innenausschusses fortsetzen. Es soll klären, warum das Bundeskriminalamt zwei Jahre benötigte, den Fall Edathy zu bearbeiten und wie die Informationsweitergabe innerhalb der ermittelnden Behörden erfolgte.