Der Verteidiger von Oscar Pistorius beschuldigt die Polizei, ihre Ermittlungen manipuliert zu haben. Nach Ansicht von Barry Roux könnten die Ermittler mehrere Objekte im Schlafzimmer des Angeklagten bewegt haben. Das sagte er in seinem Plädoyer im Gericht in Pretoria. Der Anwalt hatte am Donnerstag seine Ausführungen begonnen, nun stand die eigentliche Schlussrede an.

Zu den Gegenständen, die nahe des Bades standen, in dem Reeva Steenkamp im Februar 2013 ums Leben gekommen war, zählen Ventilatoren, ein Bettbezug und ein Verlängerungskabel. Diese Gegenstände sind nach Darstellung des Verteidigers von Bedeutung, weil die Staatsanwaltschaft Pistorius vorgeworfen hatte, er habe in seinen Aussagen zum Tathergang gelogen.

In ihrem abschließenden Plädoyer will die Verteidigung das Gericht noch einmal davon überzeugen, dass der südafrikanische Paralympics-Star seine Freundin irrtümlich getötet hat. Er habe in Panik durch die Badezimmertür geschossen, weil er dort einen Einbrecher vermutet habe. Beobachter erklärten, das Plädoyer könne länger dauern als die mehr als fünfstündige Schlussrede, die der Staatsanwalt Gerrie Nel am Donnerstag gehalten hatte.



Richterin muss sich für Urteil auf Indizien stützen

Die Anklage beschuldigt Pistorius, Steenkamp bewusst nach einem Streit erschossen zu haben. Staatsanwalt Nel hatte den 27-jährigen Sprinter in seinem Plädoyer der Lüge bezichtigt und gefordert, ihn in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen. Stimmt die Richterin dem zu, könnte der Sportler zu mindestens 25 Jahre Gefängnis verurteilt werden.



Richterin Thokozile Masipa hatte beide Seiten bereits aufgefordert, ihre Plädoyers bis Freitagabend zu Ende zu bringen. "Es sei denn, Sie möchten am Samstag und Sonntag nach dem Kirchgang noch weiterarbeiten", hatte sie gesagt. Masipa will ihr Urteil voraussichtlich bis Ende August fällen. Sie muss sich vor allem auf Indizien verlassen. In den 39 Prozesstagen und nach 36 Zeugenverhören konnte nicht geklärt werden, was in der Tatnacht tatsächlich geschah.