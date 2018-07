Warum rühren uns Berichte über die Todesstrafe so an? Ist es der Verurteilte, der uns leidtut? Aber warum sollte er uns leidtun? Hat er nicht in vielen Fällen etwas Schreckliches getan? Ist er nicht von einem staatlichen Gericht in einem Verfahren nach festen Regeln zu dieser Strafe verurteilt worden? Nein, das Mitleid mit dem Verurteilten ist es wahrscheinlich nicht, das uns mit Schrecken auf die Todesstrafe blicken lässt. Es ist etwas anderes, was uns anspricht und aufwühlt: Es ist der Akt staatlicher Macht, der sich in der Todesstrafe äußert. Die Todesstrafe setzt ein Zeichen, das über den Einzelfall hinausweist. Sie ist das Symbol für die Fähigkeit, Herrscher über Leben und Tod zu sein. Und diese Macht äußert sich nicht nur gegenüber dem Verurteilten, der hingerichtet wird. Sie äußert sich auch gegenüber uns und sagt: Seht, euch kann dasselbe widerfahren, wenn ihr meine Regeln verletzt und mich angreift.

Bei der Todesstrafe geht es nicht nur um das Offensichtliche, die vorsätzliche, meist öffentliche Tötung eines anderen Menschen. Die Todesstrafe, so wie sie heute noch in Ländern wie Iran, Irak, China, Saudi-Arabien und den USA praktiziert wird, ist eine gewollte Inszenierung. Demonstriert wird der starke Staat. Objekt der Demonstration ist der Verurteilte. Ihm wird das Leben genommen und, wichtiger noch: die Würde. Er wird gefesselt, er wird festgeschnallt, ihm werden die Augen verbunden, er wird noch einmal in der Öffentlichkeit gedemütigt. Aber diese Inszenierung gilt nicht mehr ihm, der ohnehin gleich sterben wird. Er hat genug gelitten, als er auf die Hinrichtung gewartet hat und in manchen Ländern zuvor vielleicht auch noch gefoltert worden ist. Adressat der Inszenierung ist die Öffentlichkeit, die in Schrecken versetzt und auf den unbedingten Willen zur Durchsetzung des staatlichen Machtanspruchs hingewiesen werden soll.

Viele von uns lehnen diese Inszenierung ab und betrachten sie als archaisches, grausames Ritual, das in einem aufgeklärten Staat keinen Platz mehr hat. Wir sind stolz, dass wir in Europa leben, wo es keine Todesstrafe mehr gibt. Aber es gibt immer auch andere, die sich gerade von dieser kühlen Demonstration staatlicher Macht angezogen fühlen und von ihr eine Orientierung erwarten. Die Todesstrafe erscheint ihnen als klare, unmissverständliche Antwort auf ein meist schlimmes Verbrechen. Sie bietet eine einfache, schnelle Lösung. Nichts droht relativiert zu werden. Und sagt nicht schon das Alte Testament "Wer einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben"? Nicht wenige Menschen fühlen sich durch die Todesstrafe in ihrer Unterscheidung von Recht und Unrecht bestätigt, und sie fordern immer wieder, dass es diese Strafe auch bei uns in Deutschland geben müsse. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Tod gegen Tod. Aber haben diese politischen Forderungen bei uns Aussicht auf Erfolg?

Rechtlich ist der Ruf nach der Todesstrafe ein aussichtsloses Unterfangen. Seit dem Inkrafttreten des 13. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention ist die Todesstrafe in Europa vollständig abgeschafft. Hatte die Konvention die Todesstrafe im Jahr 1950 noch zugelassen, wurde sie zwar durch das 6. Zusatzprotokoll vom 28. April 1983, in Kraft getreten am 1. November 1998, im Grundsatz bereits beseitigt, aber es blieb noch ein Vorbehalt für Taten, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen wurden. Die vollständige Beseitigung der Todesstrafe, auch in Kriegszeiten, erfolgte erst durch das 13. Zusatzprotokoll vom 3. Mai 2002, das schon nach nur einem Jahr am 1. Juli 2003 in Kraft trat.

Bernd-Dieter Meier ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Universität Hannover.

Die Schnelligkeit, mit der die Todesstrafe in ganz Europa am Ende abgeschafft wurde, lässt sich mit der Dynamik erklären, die der europäische Einigungsprozess nach dem Zusammenbruch des Ostblocks entwickelt hatte. Die europäische Bewegung verstand sich von Anfang an nicht nur als wirtschaftliche Interessengemeinschaft, sondern auch als Hüterin und Bewahrerin der Grund- und Menschenrechte.

Deutschland hatte in diesem europäischen Prozess von Anfang an eine Sonderrolle gespielt. Das Bonner Grundgesetz hatte die Todesstrafe bereits im Jahr 1949 abgeschafft, und zwar ohne Ausnahmen oder Vorbehalte für Kriegszeiten oder den Verteidigungsfall. In den 1950er-Jahren wurden verschiedene Versuche unternommen, die Todesstrafe in (West-)Deutschland wieder einzuführen; diesen Versuchen blieb jedoch der Erfolg versagt. In der ehemaligen DDR wurde die Todesstrafe erst im Jahr 1987 durch einen Beschluss des Staatsrats beseitigt, nachdem in den Jahren 1949 bis 1987 noch etwa 250 Todesurteile verhängt und mehr als 200 Todesurteile vollstreckt worden waren. Mit dem Einigungsvertrag von 1990 und dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland wurde der Geltungsbereich des Grundgesetzes auf das Gebiet der früheren DDR erstreckt. Soweit in den Bundesländern einzelne Verfassungen die Todesstrafe heute noch für zulässig halten (bekanntestes Beispiel ist Art. 21 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen von 1. Dezember 1946: "Bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden"), sind diese Bestimmungen mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes gegenstandslos geworden; Bundesrecht bricht Landesrecht. Für Deutschland wird man deshalb ebenso wie für ganz Europa sagen können, dass die Beseitigung und Ächtung der Todesstrafe heute zum festen, auf Dauer angelegten Bestandteil der Rechtsordnung gehört; ihre Wiedereinführung ist auch in Kriegs- und Krisenzeiten keine rechtspolitische Option mehr. Die Beseitigung ist Teil einer "idée européenne" geworden.

Nun sagt der Umstand, dass es aus rechtstheoretischer und rechtspraktischer Sicht an der Abschaffung der Todesstrafe heute keine Zweifel mehr gibt, nichts darüber aus, inwieweit die verfassungs- und menschenrechtlichen Maßgaben in der Bevölkerung auch akzeptiert werden. Wie also stehen die Deutschen zur Todesstrafe?