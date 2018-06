Thomas Jackson, der Polizeichef von Ferguson, hat die Eltern von Michael Brown und die Bürger der Kleinstadt im US-Bundesstaat Missouri um Verzeihung gebeten: "Der Verlust Ihres Sohnes tut mir aufrichtig leid", sagte Jackson in einer Videobotschaft. Er bedauere auch, dass die Leiche des Jungen am 9. August noch mehrere Stunden auf der Straße lag.

Die Ermittler hätten wichtige Arbeit geleistet und seien bemüht, die Wahrheit aufzudecken. Sie hätten versucht, alle Spuren am Tatort zu sichern. Doch Brown habe "zu lange dort gelegen", bedauerte Jackson.



Der Polizeichef hatte für seinen Auftritt vor der Kamera auf das Tragen seiner Uniform verzichtet und trug stattdessen ein Polohemd. Er entschuldigte sich bei den Demonstranten für das umstrittene Vorgehen der Polizei. Diese war einige Nächte lang schwer bewaffnet sowie mit Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten gegen die Menschen vorgegangen, die nach dem Tod des Jungen auf den Straßen Fergusons demonstriert hatten.

Jackson übernimmt Verantwortung für alle Fehler

Jackson entschuldigte sich bei all denjenigen, die meinten, er habe nicht genug für ihr in der Verfassung verankertes Recht auf Versammlungsfreiheit getan. "Für sämtliche Fehler, die ich gemacht habe, übernehme ich die volle Verantwortung."



Der weiße Polizist Darren Wilson hatte den unbewaffneten schwarzen Teenager Michael Brown in Ferguson nach einer Auseinandersetzung erschossen. Der Tod des 18-Jährigen löste in der 20.000-Einwohner-Stadt tagelange Unruhen aus, die sich bis heute noch nicht vollständig beruhigt haben.



Jackson sagte, er sei quasi über Nacht Teil einer Debatte über Rassismus, Gleichheit und die Rolle der Polizei geworden. "Als Polizeichef will ich Teil dieser Diskussion sein. Ich will auch Teil der Lösung sein", sagte Jackson. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Polizei es nicht hinnehmen könne, dass es in Ferguson weitere Unruhen gebe.



Auch in der Nacht zum Donnerstag kam es in der Kleinstadt wieder zu Protesten, bei denen laut Berichten von US-Medien zwei Polizisten verletzt und fünf Menschen festgenommen wurden. Auch Schüsse fielen den Berichten zufolge. "Wir können es nicht tolerieren, wenn Menschen verletzt oder getötet werden", sagte Jackson. Wenn nötig, werde die Polizei reagieren.