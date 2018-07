Mehr als sechs Wochen nach dem Tod des afroamerikanischen Teenagers Michael Brown ist es in seinem Heimatort Ferguson in Missouri zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und der Polizei gekommen. Dabei gab es fünf Festnahmen. Zwei Polizisten wurden verletzt. Laut Polizei warfen einzelne Täter Scheiben ein, möglicherweise habe es auch Brandstiftungen gegeben.

Der unbewaffnete Brown war am 9. August von einem weißen Polizisten erschossen worden. Danach hatte es tagelang Demonstrationen gegen Rassismus bei der Polizei und zum Teil gewalttätige Proteste in dem Vorort von St. Louis gegeben. Zu den neuerlichen Auseinandersetzungen kam es jetzt, nachdem ein improvisierter Gedenkort für Brown in Flammen aufgegangen war.

Laut Polizei kamen rund 150 Demonstranten zusammen. Einer der verletzten Beamten sei von einem Stein getroffen worden. Das Fenster eines Kosmetiksalons sei eingeworfen worden. Plünderer hätten versucht, die Kasse zu stehlen, hieß es weiter. Polizisten hätten berichtet, dass Protestierende auch Schusswaffen abgefeuert hätten. Doch sei niemand getroffen worden.

In Ferguson herrschen immer noch Wut und Bestürzung, weil der Polizist, der Brown erschoss, nicht verhaftet, sondern nur beurlaubt wurde. Ein Geschworenengericht prüft den Fall derzeit hinter verschlossenen Türen und soll entscheiden, ob der Schütze belangt wird. Ein Votum wird frühestens Mitte Oktober erwartet. Der Tod Michael Browns löste eine Debatte über Rassismus und Polizeigewalt aus; das Vorgehen der Polizei wird vom Justizministerium untersucht.