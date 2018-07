Es waren die heftigsten Monsun-Fluten seit einem halben Jahrhundert: Nach fünf Tagen ununterbrochener Regenfälle sind große Teile der Kaschmir-Region in Indien und Pakistan überschwemmt. In einigen Gegenden steht das Wasser vier Meter hoch, die Behörden meldeten bislang fast 300 Tote. Zehntausende Menschen verließen ihre Häuser und zogen zu Freunden und Verwandten in sicherere Gegenden. Am Sonntag hörten die Niederschläge erst einmal auf. Was bleibt, ist Verwüstung.