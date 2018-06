Es sind die Nächte, die darüber entscheiden, ob der folgende Tag für den Soldaten ein erträglicher oder ein mieser sein wird. Wenn er Glück hat in der Nacht, dann schreckt er nicht aus seinem Schlaf hoch. Wenn er Pech hat, dann hört er im Traum wieder die Schafe blöken und wacht niedergeschlagen auf. Der türkische Soldat, der seinen Namen nicht nennen will, steht seit drei Tagen fast ununterbrochen an einem Grenzabschnitt etwa zehn Kilometer von der 60.000-Einwohner-Stadt Suruç in der Südostprovinz Şanlıurfa, und bewacht den nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien.

Der Arbeitgeber des Soldaten, die türkische Regierung, würde dem 44-Jährigen kündigen, wenn er seinen Namen nennen würde. Dass Soldaten öffentlich über ihre Gefühle reden, ist wohl in keinem Land erwünscht. Der große kräftige Mann mag gar nicht mehr aufhören zu sprechen, er will nicht nur als eine Person in Uniform gesehen werden, sondern als Mensch, der Zerstörung, Unruhe und Leid mit ansehen muss.

An der Grenze sind Absperrungen aufgebaut, sie sollen Chaos verhindern. Die Flüchtlinge werden in kleinen Gruppen vorgelassen. Um die Massen zurückzudrängen, setzen die Grenzbeamten schon mal Tränengas und Wasserwerfer ein. Jeder Einzelne und jedes Gepäckstück wird von türkischen Katastrophenschutzbeamten nach Waffen durchsucht. Die Angst ist groß, dass ein IS-Terrorist sich ins Land schmuggelt.

Wer in dieser kargen Landschaft nach Syrien hinüberblickt, sieht hinter den Gittern und dem Stacheldraht nicht enden wollende Reihen von Menschen, Tausende zurückgelassene Autos und herumstehende Tiere. Weil die Flüchtlinge ihre Kühe, Schafe und Lämmer wegen der Seuchengefahr nicht mitnehmen dürfen, müssen sie in der brennenden Hitze zurückgelassen werden. Manchmal trägt der Wind das Blöken und Muhen herüber. Furchtbar sei das, sagt der Soldat. "Für mich hört es sich so an, als würden die Tiere sterben. Ich träume davon", erzählt er. Gestern, so sagt er, sei er nachts zum Stacheldrahtzaun gelaufen, und habe Futter hinübergeworfen.



Fassungslose Katastrophenschützer

Der Grenzabschnitt liegt nur wenige Kilometer von der nordsyrischen Stadt Ain al-Arab entfernt, die von ihren kurdischen Bewohnern Kobanê genannt wird. Die Stadt galt bisher als vergleichsweise friedlich, bis vor Wochen IS-Kämpfer anrückten.

Aufgrund der sich ständig ändernden Lage ist eine exakte Aufzeichnung der verschiedenen Positionen nicht möglich. © ZEIT ONLINE

In einem Propagandavideo des IS wird die Erstürmung einer kurdischen Stellung nahe Kobanê durch die Terroristen gezeigt. Die gelbe Flagge der PKK-nahen kurdischen "Volksschutzeinheiten", der YPG-Miliz, wird von einem Mast heruntergerissen, die schwarze Fahne des IS gehisst. Die syrische Kurdenpartei BYD warnt vor einem Völkermord. Der Vorstoß der Dschihadisten auf die Stadt hat eine Massenflucht ausgelöst, die Türkei öffnete vorvergangenen Freitag neun Grenzübergänge. Seitdem haben nach Regierungsangaben mehr als 160.000 Menschen aus der Region Zuflucht in der Türkei gesucht.

Nur wenige Meter von dem Soldaten entfernt steht ein Mitarbeiter des türkischen Katastrophenschutzes AFAD. Erst will er nicht über seine Arbeit reden, "wir bekommen dann Ärger", sagt er, seinen Namen kann auch er nicht nennen. Aber dann spricht er doch, und mag überhaupt nicht mehr aufhören. Es sei furchtbar hier, sagt er, während hinter ihm erschöpfte Flüchtlinge mit aufgesprungenen Lippen und dreckiger Kleidung über die Grenze stolpern. Aus der Ferne in Syrien sind immer wieder Schüsse zu hören.

Er sei eigentlich Lehrer von Beruf, aber seit vier Jahren beim Katastrophenschutz. Die jetzige Situation übertreffe all das vorherige Elend. Es ist der größte Flüchtlingsandrang seit Beginn des Bürgerkriegs vor dreieinhalb Jahren. "Hier kommen Frauen mit ihren Babys an, die sie seit Tagen nicht stillen konnten", erzählt er. Es gebe Kinder, die einen Angehörigen auf ihrem Rücken schleppen, und das über Tage. "Wann wird dieses Töten vorbei sein?", fragt er, und holt kaum Luft beim Reden.