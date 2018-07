Der "Islamische Staat" strebt nach Einschätzung eines ehemaligen Kommandeurs Einfluss selbst in Europa und den USA an. Ziel der Terrormiliz sei zunächst ein "eigener Staat in Nordsyrien und im Irak", sagte Ahmed Abu Hamsa der ZEIT. Amerika und die Türkei wolle der IS noch nicht angreifen, weil das Kalifat sich erst stabilisieren müsse. "Aber sie werden amerikanische Institutionen in Nahost attackieren, wenn sie angegriffen werden. Mittelfristig wollen sie die Kontrolle über den Rest der arabischen Welt." Und damit nicht genug: "Sie wollen das Weiße Haus. Sie wollen Rom."

Ahmed Abu Hamsa war Kommandeur beim "Islamischen Staat" (IS). Dieser Name steht nicht in seinem Pass, es ist sein Kämpfername. Der 28-Jährige stammt aus der syrischen Stadt Hasaka. Zunächst kämpfte er in der Armee des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, desertierte dann zu den Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) und ging schließlich als Kommandeur zum IS. Im Februar 2014 floh er, ZEIT-Redakteure fanden den Aussteiger in der Türkei.



Seine Aussagen sind nicht alle zu verifizieren, erlauben jedoch einen Blick in den IS: Zum Zeitpunkt seiner Flucht habe er bereits Auseinandersetzungen mit anderen Machthabern in der Miliz hinter sich gehabt. Dabei sei es auch um die Exekution von Gefangenen gegangen – eine Praxis, die er missbillige. "Der IS begann, gegen die anderen Rebellen wie Al-Nusra, FSA und weitere Gruppen zu kämpfen. Wer nicht Teil des IS sein wollte, sollte getötet werden", sagte er. "Da wusste ich, ich muss abhauen, sonst töten sie mich auch."

Er habe geglaubt, im IS "das syrische und irakische Regime besiegen" zu können. Aber er habe die Wahrheit nicht sehen wollen.

Den großen Zulauf von Muslimen aus dem Ausland zum IS erklärt er sich damit, dass es für viele eine Ehre sei, in Großsyrien zu kämpfen. "Viele sind aber auch geisteskrank oder einfach nur arm. Ihre Mentalität wird zum Problem für den Dschihad."

Kritisch äußerte er sich auch über die Führer des IS. Diese hätten eine Doppelmoral: "Nach außen wollen sie die Scharia durchsetzen.", sagte er. "Nach innen tun sie das Gegenteil: begehen Massaker, kidnappen Unschuldige, stehlen." Das sei im Islam verboten.

Ausländische Kämpfer kämen für zwei Wochen in ein Lager. Dort würden sie einer Gehirnwäsche unterzogen. "Sie lernen blinden Gehorsam", sagte er. Die Jungen glauben, kein Emir würde ihnen etwas Falsches befehlen. "Wenn man ihnen befiehlt, jemanden zu töten, weil er kufr ist, ungläubig, dann ist er kufr."

Aussteiger in die Arme schließen

Zur Strategie des IS gehöre, Menschen so einzuschüchtern, dass sie nicht gegen den IS revoltieren. "Jeder weiß, dass das Kalifat allen alles zufügen kann", sagte er. "Von Enteignen bis Enthaupten." Daher rühre die zügellose Gewalt.

Abu Hamsa regt im Interview an, mit Rückkehrern verständnisvoll umzugehen, die meisten seien seiner Meinung nach Aussteiger oder Feinde des IS. "Europa sollte diese jungen Männer in die Arme schließen und ihnen helfen, sich wieder einzugliedern."



Einer Analyse der Bundesregierung zufolge sind für mindestens fünf Selbstmordanschläge im Irak Deutsche verantwortlich. Deutschland unterstützt die Kurden im Nordirak im Kampf gegen den IS mit Waffen.