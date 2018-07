Bei einer bundesweiten Razzia hat die Polizei die Wohnungen von sieben Salafisten durchsucht. Diese sollen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und im Irak unterstützt haben, teilten der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und der bayerische Justizminister Winfried Bausback in München mit. Es bestehe der Verdacht auf Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat".

"Bei den Durchsuchungsmaßnahmen haben 50 Ermittler zahlreiche Beweismittel wie Computer, Festplatten, CDs und USB-Sticks sichergestellt, die nun sorgfältig ausgewertet werden", sagte Herrmann.



Hintergrund sind Hinweise der Ermittlungsbehörden, wonach ein aus Benefizveranstaltungen finanzierter Krankenwagen von Deutschland nach Syrien gebracht und dann zu einem militärischen Mannschaftswagen mit montierter halbautomatischer Schusswaffe umgebaut worden ist. Außerdem sollen mit Unterstützung durch die Beschuldigten weitere Fahrzeuge für die IS-Terroristen nach Syrien geliefert worden sein.



Möglicherweise 400 Islamisten ausgereist

Die sieben Beschuldigten sind einem Bericht des Bayerischen Rundfunks zufolge zwischen 23 und 36 Jahre alt. Einer von ihnen ist demnach ein deutscher Konvertit. Bayern habe solch gewaltbereiten Salafisten seit längerer Zeit im Visier, sagte Herrmann: "Wir sehen nicht tatenlos zu, wie die Todesschwadronen der Terrororganisation 'Islamischer Staat' in Syrien und Irak Unterstützung aus Deutschland erhalten."

Zahlreiche meist junge Männer reisen derzeit von Deutschland nach Syrien, um sich den IS-Kämpfern anzuschließen. Die deutschen Sicherheitsbehörden sprechen von etwa 400 Personen, die ausgereist sind sowie etwa 130 Rückkehrern. Bei 25 gibt es konkrete Hinweise auf Kampferfahrung.



Am gestrigen Montag wurde in Berlin ein mutmaßlicher IS-Unterstützer festgenommen. Auch ihm wird die "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" vorgeworfen. Gemäß Paragraf 89a des Strafgesetzbuches drohen einer Person, die sich in einem Terrorcamp ausbilden lässt oder sich in krimineller oder gar terroristischer Absicht im Umgang mit Waffen und Sprengstoff unterweisen lässt, in Deutschland bis zu zehn Jahren Haft.