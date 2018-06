Eine Spezialeinheit der Berliner Polizei hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 30-jährigen Mann mit türkischem Pass und Wohnsitz in Berlin. Er soll bis August in einem IS-Lager in Syrien an Waffen ausgebildet worden sein. Daher wurde er mit Haftbefehl gesucht und am Freitag nach seiner Rückkehr festgenommen.



Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Jörg Ziercke, sagte im Innenausschuss des Bundestags, der Verdächtige sei Anfang 2014 ausgereist und nach acht Monaten zurückgekehrt. Von ihm gebe es Fotos, die ihn mit einer Waffe vor der Fahne des IS zeigen. Nach Informationen der Bild-Zeitung kämpfte der Mann bereits in Syrien für die Terrororganisation ISIS, die sich im Sommer in IS umbenannte. Der Tagesspiegel berichtet, der Mann zähle zum Umfeld des im Juni 2012 ausgereisten Berliners Denis Cupert, der in Berlin als Rapper Deso Dogg bekannt geworden war und heute in Syrien ein einflussreicher Propagandist für den IS ist.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Festgenommenen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Von kriminellen oder terroristischen Plänen in Deutschland war zunächst nicht die Rede. Derzeit liegt das Verfahren bei der Berliner Staatsanwaltschaft, möglicherweise wird Generalbundesanwalt Harald Range die Ermittlungen übernehmen.

Etwa 130 Rückkehrer aus Syrien in Deutschland

Die "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" ist in Paragraf 89a des Strafgesetzbuches geregelt und ist besser bekannt als Terrorcamp-Gesetz. Wer ein solches Camp besucht und sich in krimineller oder gar terroristischer Absicht im Umgang mit Waffen und Sprengstoff unterweisen lässt, muss in Deutschland mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen. Es ist dabei nicht notwendig, dass der Täter nachweislich in einer Terrorgruppe organisiert ist.

Zahlreiche Männer haben Deutschland in den vergangenen Monaten verlassen, um sich den Kämpfern des IS im Irak und in Syrien anzuschließen. Der Deutsche Inlandsgeheimdienst spricht von etwa 400 Islamisten in Syrien. Etwa 130 dieser Männer sind nach Deutschland zurückgekehrt, bei 25 gibt es konkrete Hinweise auf Kampferfahrung.

Einer bisher unveröffentlichten Analyse des Verfassungsschutzes nach handelt es sich in den meisten Fällen um Männer mit gescheiterten Karrieren, von denen viele schon als Kriminelle auffällig geworden sind. Selbst Jugendliche und sogar Kinder sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes unter den deutschen IS-Kämpfern.