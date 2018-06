Durch einen Vulkanausbruch in Japan sind 31 Bergsteiger ums Leben gekommen. Die Behörde für Katastrophenschutz sprach außerdem von etwa 40 Menschen, die durch heiße Asche und herabfallende Steine verletzt wurden. Die Rettungskräfte versuchten, weitere Verletzte und Eingeschlossene zu bergen.



"Wir haben die Bestätigung, dass mehr als 30 Menschen mit einem Herzstillstand in der Nähe des Gipfels gefunden wurden", sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte benutzen den Ausdruck "Herzstillstand" für Menschen ohne sichtbare Lebenszeichen, bevor Ärzte deren Tod bestätigen können.

Wegen starker Schwefelschwaden mussten die Bergungsarbeiten immer wieder unterbrochen werden. Laut Verteidigungsministerium waren sieben Hubschrauber und 550 Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Vulkan Ontake war am Samstag unerwartet ausgebrochen. Die Aschewolke rollte drei Kilometer den Hang hinunter und schloss etwa 250 Wanderer am Berg ein. Sie konnten zunächst Zuflucht in am Weg liegenden Hütten finden, einige Stunden nach dem Ausbruch stiegen die meisten von ihnen ab. Andere verbrachten die Nacht in den Berghütten, vor allem die Verletzten wollten nicht das Risiko eingehen, sich auf den mit bis zu 20 Zentimetern Asche bedeckten Pfaden bergab zu begeben.



Einer Gruppe von 25 Menschen gelang am Sonntag der Abstieg. "Die Leute gerieten in Panik", sagte ein Überlebender dem Fernsehsender NHK. "Ich bin froh, lebend zurückgekommen zu sein." Insgesamt konnten sich etwa 230 Wanderer in Sicherheit bringen.



Bei Touristen beliebt

Die Zahl der Verletzten könnte noch steigen. Fernsehaufnahmen zeigten, wie sich ein Soldat von einem Hubschrauber abseilte, einen Mann einklinkte und sich dann hochziehen ließ. Mindestens sechs weitere Menschen konnten auf diese Weise gerettet werden.



Flugzeuge mussten wegen der aufsteigenden Rauchwolke ihre Route ändern. Denn der Mount Ontake stößt weiterhin Asche aus.

Der Ontake ist bei Touristen besonders im Frühherbst beliebt, wenn sich die Blätter der Bäume verfärben. Der letzte große Ausbruch des 3.067 Meter hohen Vulkans ereignete sich im Jahr 1979. Der Berg liegt an der Grenze der Präfekturen Nagano und Gifu auf der Hauptinsel Honshū in Zentraljapan. Das Meteorologische Institut Japans hatte die Warnstufe für den Vulkan Ontake auf einer Skala von 1 bis 5 am Samstag auf den Wert 3 erhöht.