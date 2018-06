An 41 Tagen hat Oscar Pistorius im letzten halben Jahr auf der Anklagebank des Obersten Gerichts in Pretoria gesessen. 41 Mal hat er dabei die fast gleiche Kleidung getragen: einen anthrazitfarbenen Anzug über einem hellen Hemd, dazu eine dunkle Krawatte. Und an all diesen Tagen haben die Medien den an beiden Unterschenkeln amputierten Paralympics-Star beobachtet: jede seiner Aussagen, jeden Blick, jedes Schluchzen, Würgen oder Seufzen.

Am heutigen Donnerstag geht der Prozess gegen Pistorius nach sechs Monaten zu Ende. Der 27-Jährige ist angeklagt, seine Freundin ermordet zu haben. Ein letztes Mal werden sich Dutzende von Journalisten um die Sitze im holzgetäfelten Gerichtssaal rangeln, obwohl die Urteilsverkündung, wie bereits der gesamte Prozess zuvor, live von drei Kameras in alle Welt übertragen wird. Und noch einmal werden erschöpfende Berichte über das vermeintliche "Verfahren des Jahrhunderts" Südafrikas Zeitungen und Magazine füllen – und die Gespräche auf den Cocktailpartys am Kap beherrschen.

Bislang hat Richterin Thokozile Masipa keinen Hinweis darauf gegeben, welcher Version der Ereignisse sie mehr Glauben schenkt und wie sie urteilen wird. Das Spektrum reicht von einem Freispruch wegen Notwehr über mehrere Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung bis hin zu lebenslang wegen vorsätzlichen Mordes.



In ihren Schlussplädoyers vor vier Wochen hatten Verteidiger wie Staatsanwalt vor allem versucht, die jeweils andere Version zu diskreditieren. "Dabei muss das Gericht gar nicht genau herausfinden, was passiert ist. Es muss nur darüber entscheiden, ob die von Pistorius gegebene Version nach vernünftigem Ermessen wahr sei kann", sagte William Booth, ein bekannter südafrikanischer Strafrechtler, zu Wochenbeginn vor dem Kapstädter Press Club.

Vier Schüsse durch die geschlossene Toilettentür

Pistorius hat von Beginn an zugegeben, in der Nacht zum Valentinstag vor einem Jahr seine Freundin Reeva Steenkamp in seiner Villa in Pretoria getötet zu haben. Er schoss viermal durch eine geschlossene Toilettentür. Ob dies absichtlich oder irrtümlich geschah, wird sich trotz einer genauen Untersuchung von Tatwaffe, Munition, Tür und Einschüssen wohl nie mehr mit letzter Sicherheit feststellen lassen. Von umso größerer Bedeutung ist deshalb die Bewertung seiner Person, seines Charakters – und vor allem des Geisteszustandes, in dem er sich befand, als er in der Nacht gleich viermal abdrückte.

Staatsanwalt Gerrie Nel ist überzeugt, dass sich Pistorius und seine Freundin in der Tatnacht heftig stritten und der Sportler das Fotomodell deshalb in Rage hinter der Toilettentür erschoss. Dort hatte sie sich, offenbar bereits in Straßenkleidung, mit einem Mobiltelefon verschanzt. Der Angeklagte blieb hingegen auch im Kreuzverhör durch den Staatsanwalt bei seiner Aussage, wonach es sich um eine fatale Verwechslung gehandelt habe: Er habe hinter der verschlossenen Toilettentür einen Einbrecher vermutet und – aus Angst um das eigene und das Leben seiner Freundin – nur auf Beinstümpfen stehend wiederholt durch die Tür geschossen.

Zehn bis 15 Jahre Haft bei fahrlässiger Tötung

Genau hier beginnt eine große Grauzone. "Das Problem von Pistorius ist, dass er in der Tatnacht die gesetzlich festgelegte Grenze für eine Selbstverteidigung klar überschritten hat, weil er gleich viermal durch eine geschlossene Tür in einen kleinen Raum geschossen hat", glaubt Strafrechtler Booth. Schließlich habe er gewusst, dass sich dahinter ein Mensch befinde. Entscheidet die Richterin deshalb auf fahrlässige Tötung, liegt das Strafmaß im Ermessen des Gerichts; es gibt keine Mindeststrafe. Allerdings sind zehn bis 15 Jahre Haft in einem solchen Fall nicht ungewöhnlich.

Zum Verhängnis könnte Pistorius werden, dass es ihm vor Gericht nie wirklich gelang, den Eindruck einer dominanten, in seine Waffen vernarrte Person zu entkräften. Mehrfach konnte die Anklage ihn mit Erfolg als einen rücksichtslosen, oft cholerischen jungen Mann darstellen, der schnell zur Waffe greift, ohne dafür später die Verantwortung zu übernehmen. So sagten zwei Freunde und eine Ex-Freundin unter Eid aus, Pistorius habe einmal wutentbrannt durch das offene Sonnendach aus einem fahrenden Auto in die Luft geschossen, weil kurz zuvor ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle die Waffe des Sportlers angefasst habe. Es passt ins Bild, dass Pistorius seinen Freunden vor Gericht energisch widersprach und sie kollektiv bezichtigte, den Vorfall verdreht zu haben.

Ein anderes Mal, nur wenige Wochen vor dem Tod seiner Freundin, schoss Pistorius beim Herumhantieren mit der Pistole eines Freundes in den Fußboden eines Johannesburger Restaurants. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Vorfall zu gestehen, zumal die Strafe dafür vergleichsweise gering ist. Stattdessen bestritt Pistorius, den Abzug der Waffe beim Halten ungewollt gezogen zu haben – und wies erneut jede Verantwortung zurück, woraufhin Staatsanwalt Nel den Schuss spöttisch ein "Wunder" nannte. "Es wäre vermutlich klüger gewesen, die Verantwortung für die beiden weit weniger schweren Taten zu übernehmen, gerade um seine eigene Glaubwürdigkeit nicht zu unterhöhlen", konstatiert Strafanwalt Booth.

Freispruch eher unwahrscheinlich

Wenig hilfreich dürfte für Pistorius schließlich sein, dass er seine Version dessen, was in der Todesnacht geschah, im Verlauf des Prozesses leicht änderte: Hatte der Sportler zu Beginn behauptet, sich mit den Schüssen gegen vermeintliche Einbrecher gewehrt zu haben, gab er später zu Protokoll, die Schüsse hätten sich aus Versehen, ja automatisch gelöst – jedenfalls ohne, dass er irgendwie darüber nachgedacht hätte.

Selbst Pistorius dürfte längst klar sein, dass er ein "schwacher Zeuge" war – und dass ein Freispruch deshalb eher unwahrscheinlich ist. Vielleicht hat er auch deshalb inzwischen neben der Villa, in der er einst seine Freundin tötete, auch zwei weitere Häuser in Pretoria verkauft. Beobachter werten dies als ein Indiz dafür, dass er sich offenbar auf einen längeren Rechtsstreit einstelle.



Doch ganz unabhängig davon dürfte seine Karriere endgültig ruiniert sein: Eine Rückkehr zu den Tagen, als er die ganze Welt mit sportlichen Höchstleistungen in Atem hielt, scheint völlig ausgeschlossen.