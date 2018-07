Der Hauptangeklagte im Prozess um den versuchten Bombenanschlag auf dem Bonner Hauptbahnhof vom Dezember 2012 will sich vor Gericht zu den Vorwürfen erst einmal nicht äußern. Das sagte der Anwalt von Marco G. zum Prozessauftakt am Düsseldorfer Oberlandesgericht.



Die Bundesanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen islamistischen Terroristen vor, am 10. Dezember 2012 gegen 13.00 Uhr eine selbst gebaute Rohrbombe in einer Nylontasche auf dem belebten Bahnsteig 1 des Bahnhofs deponiert zu haben. Der Sprengsatz habe möglichst viele Menschen töten sollen, doch sei der Plan an einem Konstruktionsfehler oder an einem instabilen Zünder gescheitert.

Dem 27-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord zu Last gelegt. Mit Marco G. sind drei weitere Männer angeklagt. Alle vier sollen an einem im März 2013 vereitelten Mordkomplott gegen den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Pro NRW beteiligt gewesen sein.



Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, "eine radikalislamistische Gruppierung mit dem Ziel gegründet zu haben, Schusswaffen- und Sprengstoffattentate zu verüben".



Die Taten sollen Reaktionen auf Aktionen von Pro NRW im Landtagswahlkampf 2012 gewesen sein. Pro NRW hatte damals unter anderem mit dem Slogan "Freiheit statt Islam" und Mohammed-Karikaturen Wähler für sich gewinnen wollen.

Der Prozess dürfte bis ins kommende Jahr andauern. Der fünfte Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter dem Vorsitz von Richter Frank Schreiber hat bereits Verhandlungstermine bis zunächst April 2015 geplant.