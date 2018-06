Die US-Regierung hat eine Entschädigungszahlung an die Navajo-Indianer in Höhe von 554 Millionen Dollar (435,6 Mio. Euro) angekündigt. Mit der Einigung geht ein mehr als 50 Jahre anhaltender Streit zwischen den Ureinwohnern und der Regierung zu Ende. Die Summe bedeute die größte bisher an einen Ureinwohner-Stamm gezahlte Entschädigung, berichtete die New York Times.



Entschädigt wird der Stamm für das Missmanagement der natürlichen Ressourcen auf dem 5,6 Millionen Hektar großen Navajo-Gebiet erhalten. Durch ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes System vergibt die Regierung das Land zur Kohle- und Ölförderung, Holzhandel, Landwirtschaft und anderen Zwecken. Von 1946 bis 2012 wurden die aus diesen Verträgen kommenden Einkünfte nach Ansicht der Navajo nicht sinnvoll angelegt. Die nun vereinbarte Entschädigung soll innerhalb von zwei Monaten ausgezahlt werden.

Navajo-Präsident Ben Shelly bezeichnete die Einigung der Zeitung zufolge als fair. "Nach einem langen, mühsam errungenen Prozess, bin ich erfreut, dass wir diese Angelegenheit endlich beilegen konnten." US-Justizminister Eric Holder sprach dem New York Times-Bericht zufolge von einem Meilenstein. Die Einigung würde den Rechtsstreit auf faire und ehrenvolle Weise beenden.

Mit mehr als 300.000 Mitgliedern ist die Navajo Nation der größte Ureinwohner-Stamm in den USA. Ihr in den Staaten Arizona, New Mexiko und Utah liegendes Reservat umfasst knapp 70.000 Quadratkilometer.