Heribert Schwans Buch Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle darf vorerst weiter verkauft werden. Das Landgericht Köln hat einen Antrag der Anwälte von Helmut Kohl auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen. Das teilte der Justiziar des Heyne-Verlags, RainerDresen, gegenüber Spiegel Online mit. Kohls Anwälte hätten dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt.

Das Buch ist seit Montag beim Heyne-Verlag erhältlich. Grund des Streits ist der Verdacht, Schwan habe für die Publikation jene 200 Tonbänder aus Gesprächen mit Kohl verwertet, deren Nutzung ihm das Oberlandesgericht Köln im August untersagt hatte. 2001 und 2002 hatte Schwan den Altkanzler in seinem Haus in Oggersheim an mehr als 100 Tagen ausführlich befragt und das Gespräch auf 200 Tonbändern aufgezeichnet.



Mit Schwan und dem Droemer Verlag, bei dem die Biografie ursprünglich erscheinen sollte, war vereinbart, dass Kohl jederzeit kontrollieren dürfe, was in seinen Memoiren stehen soll. Anfangs hielt sich Schwan daran. Zum Bruch kam es, als der Journalist zu einem WDR-Film über Kohl einen Begleitband herausbringen wollte. Die Änderungswünsche von Kohls neuer Frau Maike Kohl-Richter gingen laut Spiegel soweit, dass Schwan sich beim Altkanzler beschwerte. Der teilte ihm daraufhin mit, dass er auf seine Dienste künftig verzichte.

Seine spätere Forderung nach Herausgabe der Tonbänder begründete Kohl damit, dass nur er über seine Lebenserinnerungen zu bestimmen habe. Beobachtern zufolge könnte auch Kohl-Richter Anteil an dem Sinneswandel haben. Kohl hatte auch einige der Veröffentlichungen über sich und seine Familie als in Teilen unzutreffend bezeichnet.