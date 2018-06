Nur Stunden nach der Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis hat die junge Aktivistin Malala Yousafzai via Internet eine Drohung pakistanischer Extremisten erhalten. Eine Splittergruppe der pakistanischen Taliban drohte ihr mittels Twitter: "Charaktere wie Malala sollten wissen, dass wir nicht von der Propaganda (Ungläubiger) abgeschreckt werden. Wir haben scharfe und gewetzte Messer für die Feinde des Islam vorbereitet." Verfasst hatte die Kurznachricht die Jamaat ul Ahrar, die sich im August von der Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) abgespalten hatte.

Jamaat ul Ahrar will sich als radikale Alternative zu TTP positionieren. Als Ziel nannte die Gruppe – inspiriert vom IS in Syrien und im Irak – die Errichtung eines islamischen Staates. Die TTP, eine Dachorganisation von mehr als einem Dutzend Gruppen, hat sich bisher nicht zu der Auszeichnung der Kinderrechtsaktivistin geäußert.

Die 17-jährige Malala setzt sich dafür ein, dass Kinder und insbesondere Mädchen in Pakistan zur Schule gehen können. Vor zwei Jahren wäre sie bei einem Kopfschuss durch Taliban fast ums Leben gekommen. Heute lebt sie mit ihren Eltern und Brüdern in Großbritannien.



In Pakistan erhielt die jüngste Nobelpreisträgerin der Geschichte Lob und Anerkennung. Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan sagte, der Preis mache ganz Pakistan stolz. Die wichtigen Tageszeitungen berichteten auf ihren Titelseiten über das Ereignis. Auch Vertreter der Vereinten Nationen und Politiker aus aller Welt gratulierten Malala.