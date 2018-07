Die Polizei ist mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrorgruppe "Islamischer Staat" und einer anderen ausländischen Terrorgruppe vorgegangen. Ein Tunesier und ein Russe seien in Aachen verhaftet worden, gegen sie habe ein Haftbefehl vorgelegen, teilte Generalbundesanwalt Harald Range mit. Zwei weitere Männer habe die Polizei vorläufig festgenommen.

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein waren dabei Polizisten im Einsatz. Insgesamt hätten sie die Wohnungen von 15 mutmaßlichen Unterstützern des IS und der Vereinigung Ahrar al-Scham durchsucht. Beide Gruppen wollen nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft "mit terroristischen Mitteln einen allein auf der Scharia gegründeten Gottesstaat" errichten.

Dem 38-jährigen Tunesier wird laut Generalbundesanwalt vorgeworfen, den IS seit Juli 2013 von Deutschland aus unterstützt zu haben. Er soll der Dschihadistengruppe unter anderem Kleidung und Bargeld zur Verfügung gestellt haben. Zudem steht er im Verdacht, einen 17-Jährigen aus Deutschland über die Türkei zum IS nach Syrien geschleust zu haben. Der 28-jährige Russe soll ihm dabei geholfen haben.

Einige der weiteren Beschuldigten sollen 7.500 Stiefel, 6.000 Militärparkas und 100 Militärhemden im Wert von 130.000 Euro an die Ahrar al-Scham geliefert haben. Sie stünden deshalb im Verdacht, eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt zu haben.