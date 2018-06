Gegen 11 Uhr gibt das Nobelkomitee der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste in Stockholm bekannt, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. 278 Männer und Frauen stehen auf der Liste – so viele wie noch nie.



Die Topkandidaten in den Wettbüros sind in diesem Jahr: Papst Franziskus, US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden und das pakistanische Schulmädchen Malala Yousafzai. Auch der weißrussische Bürgerrechtler Ales Bialiazki und der Arzt Denis Mukwege, der Vergewaltigungsopfer in der Demokratischen Republik Kongo behandelt, werden zum Kreis der aussichtsreichen Anwärter gezählt. Auch die russische Oppositionszeitung "Nowaja Gaseta" könnte in diesem Jahr den wichtigen Preis bekommen.



Mit der Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers geht die Woche der Nobelpreise zu Ende. Seit Montag wurden die Auszeichnungen in den Bereichen Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekanntgegeben. Anders als die anderen Auszeichnungen wird der Friedenspreis in Oslo übergeben. Alle Preise sind mit jeweils acht Millionen schwedischen Kronen (876.000 Euro) dotiert und werden an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen.



Die Vergabe des Friedensnobelpreises folgt auf die literarische Auszeichnung des französischen Schriftstellers Patrick Modiano. Der Literaturnobelpreisträger Modiano thematisiere Erinnerung, Vergessen, Identität und Schuld, erklärte die Schwedische Akademie.Am Mittwoch ging der Chemienobelpreis an den Deutschen Stefan Hell und die US-Amerikaner William Moerner und Eric Betzig für ihre Entwicklung der hochauflösenden Fluoreszenz-Mikroskopie. Am Dienstag verkündete die Jury, dass der Physikpreis an die japanischen Wissenschaftler Isamu Akasaki, Hiroshi Amano sowie den Amerikaner Shuji Nakamura geht. Das Team wurde geehrt für die Erfindung energiesparender LED-Leuchten. Bereits am Montag wurden die Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin verkündet. Die Neurowissenschaftler John O'Keefe, May-Britt Moser und Edvard Ingjald Moser teilen sich die Auszeichnung. Sie erforschen seit Jahren, wie unser Gehirn Landkarten anlegt.



Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen schließlich einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen haben". Die Nobelpreisjurys sind hingegen dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise verleihen. Begründet wird dies damit, dass nicht rasch klar sei, ob eine Leistung tatsächlich von derart großer Bedeutung ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 schwedischen Kronen auf zehn Millionen Kronen (rund eine Million Euro). Ab 2012 reduzierte sich die Summe um 20 Prozent, um auch künftig die Aufgaben der Stiftung finanzieren zu können. Damit ist der Preis nun mit acht Millionen Kronen dotiert, umgerechnet rund 878.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich einen wissenschaftlichen Preis teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird es aufgeteilt. Preisregen Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Bekanntgabe Traditionell werden jedes Jahr im Oktober zunächst die Geehrten in der Kategorie Medizin bekannt gegeben, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur, Frieden und den Preisträgern der Auszeichnung der Schwedischen Reichsbank zu Ehren Alfred Nobels. ZEIT ONLINE überträgt den Livestream von der Bekanntgabe. Die Preisträger 2015 im Überblick: Nobelpreis für Medizin/Physiologie – für die Entdeckung von Medikamenten gegen Parasiten Physik-Nobelpreis – für den Nachweis, dass Neutrinos sich verwandeln Chemie-Nobelpreis – für die Erkenntnis, wie sich unser Erbgut (DNA) selbst repariert Literatur-Nobelpreis – für Swetlana Alexijewitsch Friedensnobelpreis – für das Nationale Dialog-Quartett aus Tunesien Wirtschaftspreis – für Angus Deatons Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Verliehen werden die Preise seit 1901. Sie gehen auf das Testament des Großindustriellen und Wissenschaftlers Alfred Nobel zurück. Der Erfinder des Dynamits stiftete den Großteil seines Vermögens für die Auszeichnungen, die seinen Namen tragen. Er wollte damit die wichtigsten Entdeckungen, Erfindungen, Fortschritte, literarischen Werke und Friedensbemühungen einzelner Personen würdigen lassen.



Insgesamt erhielten bis 2014 bislang nur 46 Frauen Nobelpreise. Seit 1901 wurden 857 Personen und 25 Organisationen ausgezeichnet. Manche erhielten den Preis mehrfach. So bekam zum Beispiel die Forscherin Marie Curie sowohl den Physik- als auch den Chemienobelpreis. Linus Pauling wurde die Auszeichnung in Chemie und Frieden verliehen. Am häufigsten wurde das Internationale Rote Kreuz geehrt. Drei Mal erhielt es den Friedensnobelpreis.