Schwarze Rauchsäulen stiegen auf, Hunderte Mitarbeiter mussten in Sicherheit gebracht werden: In Paris hat ein mehrstöckiges Radiogebäude gebrannt. Betroffen war der siebte und achte Stock des Maison de la Radio. Die öffentlich-rechtlichen Sender France Info, France Inter und France Culture mussten ihr Programm unterbrechen, das Gebäude im 16. Arrondissement am Seine-Ufer wurde evakuiert.

In den betroffenen Gebäudeteilen finden derzeit Bauarbeiten statt, teilten die Feuerwehr und ein Vertreter der Gebäudesicherheit mit. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 16 Einsatzfahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Sie habe das Feuer kurze Zeit nach Ausbruch unter Kontrolle gehabt. Wie es entstand, ist noch nicht geklärt.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Augenzeugen berichteten von Explosionen, dies blieb bislang aber unbestätigt. Die Knallgeräusche könnten von berstenden Fensterscheiben gekommen sein, hieß es von der Feuerwehr. Auch soll die Alarmanlage nicht funktioniert haben, viele Mitarbeiter in dem Gebäude seien erst durch den Lärm herannahender Helikopter alarmiert worden.

Nach Angaben der Feuerwehr befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in den betroffenen Gebäudeteilen. Deshalb sei es auch normal, dass es keinen Alarm gegeben habe. Möglicherweise seien Baumaterialien in Flammen aufgegangen, "daher der intensive und dichte Rauch".

"Gerade genug Zeit, unsere Hörer zu informieren"

"Wir waren gerade mitten in der Sendung, als wir aufgefordert wurden, alles zu unterbrechen und das Studio zu verlassen", sagte die France-Culture-Journalistin Christine Moncla der Zeitung Le Monde. "Wir hatten gerade genug Zeit, unsere Hörer zu informieren, dann sind wir die Treppen runtergelaufen." Rund eineinhalb Stunden später gab ein Feuerwehr-Sprecher dann Entwarnung: "Das Feuer ist gelöscht."



Im Rundbau Maison de la Radio finden seit 2009 umfangreiche Renovierungsarbeiten statt, die noch bis 2016 andauern sollen. Ein großes Fest mit Konzerten zur Einweihung des neuen Auditoriums mit 1.460 Zuhörerplätzen war für das Wochenende vom 14. bis 16. November angekündigt.

Frankreichs Präsident François Hollande sagte, die Schäden am Gebäude seien offenbar beträchtlich. "Das ist mitten in Paris, ein besonders starkes Trauma in Bezug auf dieses Gebäude", sagte er.