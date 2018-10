Erneut ist ein Mann über den Zaun des Weißen Hauses in Washington geklettert. TV-Bilder zeigten, wie der mit weißen Unterhosen bekleidete Eindringling jedoch vor dem Regierungssitz von Agenten des Secret Service gestoppt wurde. Während der Mann auf die Beamten zulief, hob er sein Hemd an, um offenbar zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Dann ist zu sehen, wie er zwei auf ihn losgelassene Hunde des Secret Service tritt und schlägt.

Der Vorfall vom Mittwochabend (Ortszeit) ereignete sich einen Monat, nachdem ein bewaffneter Irak-Veteran den Zaun am Amtssitz des Präsidenten überwand und an den Wachleuten vorbei bis weit ins Gebäudeinnere gelangte. Der US-Geheimdienst hatte den Vorfall damals zunächst heruntergespielt und angegeben, der 42-Jährige sei bereits am Eingangsbereich aufgehalten worden und sei unbewaffnet gewesen.



Als Konsequenz aus dieser Panne und anderen Sicherheitslücken beim Wachschutz von Präsident Barack Obama legte Secret-Service-Chefin Julia Person schließlich ihr Amt nieder.