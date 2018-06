Wörter sollen zusammengefügt werden, das ist schwer. Auf dem Arbeitsblatt stehen "Kühl", "Dose" und "Wasch" ‒ und auch "Öffner", "Schrank" und "Maschine". Sieben Teilnehmerinnen eines Kurses in der Ditib Merkez Moschee in Berlin-Kreuzberg überlegen fieberhaft. Kühlöffner? Kühlschrank? "Was heißt Kühlschrank auf Türkisch?", fragt Jana Ruppel. Eine Teilnehmerin übersetzt das Wort, damit auch wirklich alle verstehen, wovon die Rede ist. Ein paar Frauen sprechen recht gut Deutsch, andere kaum. Doch mit Jana Ruppels Hilfe füllen alle die Tabelle mit den zusammengesetzten Substantiven aus. Langsam gleiten die Stifte über das Papier. "Dosenöffener", schreibt eine Teilnehmerin. Dann sprechen sie darüber, was ein Substantiv ist.

Die Frauen sind zwischen 26 und 50 Jahre alt. Sie sind hier, weil sie besser lesen und schreiben wollen. Auf Deutsch. Auch in ihrer Muttersprache haben viele Teilnehmerinnen Probleme, sich schriftlich auszudrücken. Zwei, drei, fünf Jahre sind sie in der Türkei zur Schule gegangen. Der Weg war weit, denn in vielen Dörfern gab es keine Schulen. Deshalb blieben sie bald dem Unterricht fern. "Meine Mama hatte zu Hause viel Arbeit. Ich hatte sechs Geschwister. Da musste ich viel helfen", sagt eine Frau. Zwar lernte sie in der Schule die Buchstaben. "Doch ich habe rasch alles wieder vergessen." Sie heiratete, begann mit ihrem Mann ein Leben in Deutschland. Dort bestimmten zunächst ihre fünf Kinder den Alltag. Sie sind nun zwischen 13 und 31 Jahre alt. Neben der Arbeit für die Familie ging die Frau putzen und half im Imbiss ihres Mannes mit. "Teig", dieses Wort kann sie aus dem Effeff. Ihr Mann findet es gut, dass sie jetzt den Kurs besucht, erzählt sie.

Als Wissenschaftler der Uni Hamburg vor drei Jahren eine Studie veröffentlichten, nach der 7,5 Millionen Menschen in Deutschland Analphabeten sind, sorgte das für Entsetzen. Vor 20, 30 Jahren konnte mancher sein Berufsleben noch ohne Alphabet meistern. Inzwischen wird selbst von Menschen, die Hilfstätigkeiten ausüben, verlangt, dass sie etwa Dienstpläne und E-Mails von Kollegen oder Kunden verstehen. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es zudem immer weniger Jobs für Geringqualifizierte. Und um sich weiterzubilden, muss man lesen und schreiben können. Um wählen zu gehen, auch.



Laut der Hamburger leo. Level-One Studie sind gut 14 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland funktionale Analphabeten. Das heißt, dass sie vielleicht ihren Namen schreiben und einzelne Wörter entziffern können. Doch einen längeren Text lesen oder schreiben können sie nicht. Neben den funktionalen gibt es die primären Analphabeten, die gar nicht lesen und schreiben. In der Regel haben sie nie eine Schule besucht.

U-Bahn fahren kostet viel Kraft

Viele Analphabeten schämen sich. Sie haben Strategien entwickelt, damit Fremde ihr Problem nicht bemerken. Die Frauen in der Berliner Moschee erzählen zudem, wie viel Kraft es sie kostet, um einfache Dinge zu regeln. Eine Teilnehmerin kommt mit dem Fahrkartenautomaten nicht klar. Deshalb geht sie immer zu einem Kiosk, wo sie persönlich bedient wird. Mit der U-Bahn zu einer bestimmten Station zu fahren, dort umzusteigen und noch einmal die richtige Haltestelle zu erwischen, das fällt auch den anderen Frauen schwer. Dafür müssen sie ja die Schilder entziffern. Wenn sie einen Arzt brauchen, nehmen manche von ihnen eine schreibkundige Angehörige mit in die Sprechstunde.



Außerhalb des Kurses das Gelernte anzuwenden und zu lesen oder zu schreiben, verlangt von den Frauen Mut. Schließlich sind nicht alle Passanten, Verkäuferinnen oder Mitarbeiter von Behörden so geduldig wie Jana Ruppel. "Ich sehe es auch als meine Aufgabe an, das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen zu fördern", sagt sie.