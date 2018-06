Das Bundeskriminalamt (BKA) geht von etwa 1.000 Mitgliedern in der "islamistisch-terroristischen" Szene in Deutschland aus. Sie zählten zum "islamistisch-terroristischen Personenpotenztial", sagte BKA-Präsident Jörg Ziercke derZeitung Die Welt. Ziercke warnt angesichts der Gräueltaten der Organisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und im Irak vor Anschlägen in Deutschland durch Einzeltäter: "Derzeit geht die größte Gefahr islamistisch-terroristischer Anschläge von fanatisierten Einzeltätern oder Kleinstgruppen aus."

Die Zahl dieser islamistischen Gefährder liege mit 230 fast doppelt so hoch, wie 2010 (130). Als Gefährder stuft das BKA Personen ein, die zur Ausübung von "Straftaten mit erheblichem Ausmaß" in der Lage sein könnten. Weitere 300 Personen führt das BKA als "relevant". Laut Ziercke nimmt man bei ihnen an, "dass sie etwa bei der Vorbereitung eines Anschlags logistisch helfen könnten". Aktuell gibt es 420 Ermittlungsverfahren und 650 Beschuldigte mit islamistischem Hintergrund.

Nach neun vereitelten Terroranschlägen sowie den nicht gezündeten Kofferbomben von Köln (2006), einem Mordattentat auf US-Soldaten auf dem Frankfurter Flughafen (2011) und einer auf dem Bonner Hauptbahnhof deponierten Bombe (2012) hält Ziercke es für naheliegend, "dass weitere Anschlagsversuche kommen werden". Die Sicherheitsbehörden seien jedoch gut aufgestellt und würden mit aller Kraft versuchen, solche Pläne zu durchkreuzen. "Panik ist nicht angebracht", sagte der BKA-Chef.