Mit 21 Jahren borgt man das Auto der Eltern, um Rat aber bittet man Vertraute. Das galt auch in der DDR. Erst recht, wenn es um Beschwerdebriefe an die Staatsführung ging. Im November 1989 war Heinz Eggert so ein Vertrauter, der Pfarrer, der später Landrat und Innenminister in Sachsen wurde. Ich habe die Orgel seiner Kirche mitgebaut, Eggert hatte Erfahrung mit dem DDR-Staatsapparat. Und ein Gefühl für die politische Lage Anfang November 1989. Von seinem Haus war es nur ein kurzer Spaziergang hinauf zur tschechischen Grenze, wo noch vor wenigen Tagen Republikflüchtlinge auf dem Weg nach Prag Kinderwagen zwischen den Bäumen zurückließen.

Vor 25 Jahren herrschte Anfang November im Rest der DDR ebenfalls Aufbruch, aber ein anderer: In den Städten riefen Demonstranten "Reisefreiheit" und "Stasi in die Produktion". Alle Reformwünsche, die nicht auf ein Transparent passten, hämmerten wir damals mit Durchschlagpapier in altersschwache Schreibmaschinen. Die Protestbriefe schickten wir an Egon Krenz und überallhin, wo ein SED-Wappen prangte.



Sich bei der Staatsführung in sogenannten Eingaben über Mängel oder Absurditäten zu beschweren, gehörte von jeher zur DDR-Protestkultur und stand jedem offen. Oft ging es um fehlende Unterhosen oder Kerzen. Wer den Smog oder das Wettrüsten thematisierte, fand als Antwort oftmals eine Vorladung im Briefkasten und die Schreiben später in den Stasi-Akten wieder. Eine wahre Eingabenflut brach etwa 1978 los, als der Staat das Schulfach Zivilverteidigung einführte: Wir mussten uns auf Zeit Gasmasken überziehen und Handgranaten-Attrappen schmeißen. 1982 beschwerten sich Hunderte Frauen über das Gesetz für den Frauen-Wehrdienst. Und als Berlin 1986 eine Hauptverkehrsstraße über den Jüdischen Friedhof Weißensee bauen wollte, schrieben 130 Frauen, angeführt von Bärbel Boley, an den Magistrat. Ihnen gelang es, den Bau zu stoppen.



Tilman Steffen mit Freundin um 1989 auf dem Johannisturm in Zittau © Tilman Steffen

Auch Gregor Gysi hat damals einen solchen Brief erhalten: "Entwurf zum Reisegesetz", lautete der Betreff meines Schreibens an den damaligen Vorsitzenden des Rechtsanwaltskollegiums der DDR. Datiert vom 6. November 1989. Als kritische Stütze des Regimes hielt ich Gysi für fähiger als Egon Krenz. Zugleich hatte sein Wort Gewicht, nicht nur weil er Chef des DDR-Berufsverbands der Advokaten war. Er verfügte über gute Kontakte in die Staatsführung.

Gysi hat mir auch geantwortet. Aber erst 25 Jahre später.



Anlass meiner Eingabe war ein neues Reisegesetz, das Tauwetter verhieß. Wir spürten damals, dass der Staat uns bald reisen lassen würde. Doch mit Visum oder gar ohne? Nur auf Einladung oder einfach so? Die Zeitungen hatten den Entwurf des geplanten Gesetzes gedruckt. Demzufolge wären wir DDR-Bürger bei geöffneten Toren an die Leine gelegt worden: Nur 30 Tage im Jahr sollten wir ins westliche Ausland dürfen, solange wir keine Rentner sind.



Welch ein Hohn, schrieb ich Gysi: Warum bestraft uns der Staat jetzt dafür, dass wir uns nicht wie andere über Ungarn davon gemacht haben? "Wie lange noch werden Freiheit, Selbstbestimmungsrecht und Würde des Staatsbürgers, wie lange noch die Verfassung unsere Landes durch Gesetze beschnitten?"

Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Ich gehörte damals zu denen, die bleiben und das Land besser machen wollten. Die Flüchtlinge von Prag und Sopron hatten sich in meinen Augen vor dieser Verantwortung gedrückt. "Soll das die Belohnung, die Anerkennung sein für unser Hierbleiben", schrieb ich. Erst später habe ich meine Meinung geändert.



Mein Vertrauter Eggert half mir damals, meine Eingabe so zu formulieren, dass sie in Berlin auch gelesen würde. Der Brief war an Gysis Anwaltsbüro adressiert. Vielleicht hätte er sich auch damals schon damit befasst. Doch nur drei Tage später nahm Günter Schabowski ihm die Aufgabe ab, mir zu antworten. Das Gefängnis war geöffnet, die Leine gekappt.

Auch Gysi wurde davon überrascht, wie er mir schrieb. Nach 25 Jahren hatte ich im Büro der Linksfraktion mal nachgefragt, ob er noch darauf eingehen würde. Die Antwort kam am 15. Oktober.