Im amerikanischen Ferguson wächst vor dem Entscheid der Jury im Prozess um den Tod von Michael Brown die Spannung. Seit Monaten berät das Gremium, ob es eine Anklage gegen den Polizisten Darren Wilson zulässt. Wilson hatte im August den schwarzen Teenager Michael Brown in dem Vorort von St. Louis im Bundesstaat Missouri erschossen und das als Notwehr bezeichnet.



Aus Angst vor neuen Ausschreitungen verstärkten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen. Rund um das Justizgebäude Buzz Westfall in Clayton, in dem die Jury über den Fall berät, wurden Barrikaden errichtet. Das FBI schickte 100 zusätzliche Agenten nach Ferguson, um die örtliche Polizei zu unterstützen. Auch die Nationalgarde wurde mobilisiert. Über der Stadt, in der schon seit einer Woche der Ausnahmezustand gilt, kreisen Polizeihubschrauber. Mit einer Veröffentlichung des Gerichtsbeschlusses wird spätestens am Montag gerechnet.

Der Polizist Wilson will Brown tagsüber angehalten haben, als dieser mit einem Freund auf der Straße lief. Vor den zwölf Geschworenen hatte der Polizist ausgesagt, er habe um sein Leben gefürchtet, als Brown auf ihn zugekommen sei. Der 18-jährige Teenager war aber unbewaffnet, als er erschossen wurde. Zeugen sagten aus, Brown habe sich ergeben wollen und hätte die Hände in die Höhe gehalten. Brown wurde von mindestens sechs Kugeln getroffen.



Der Fall hatte in Ferguson und der Umgebung tagelange zumeist gewaltsame Proteste ausgelöst. Im ganzen Land sorgte er für eine neue Debatte über Rassismus und den Umgang der Polizei mit dunkelhäutigen Männern. Die sind immer wieder Ziel des sogenannten Racial Profiling, das Menschen wegen ihrer Hautfarbe zum Ziel von Kontrollen macht. In Ferguson sind zwei Drittel der Bevölkerung schwarz, die Polizei besteht nahezu ausschließlich aus Weißen.

Michael Browns Vater fordert Gewaltverzicht

In der Stadt werden nach der Entscheidung der Jury neue Unruhen erwartet. Sollten die Geschworenen auf eine Anklage verzichten, würden Demonstranten Ferguson in Schutt und Asche legen, sagte ein Anwohner. "Sie werden sie niederbrennen", sagte er, "mit Sicherheit". Auch in anderen Städten werden für diesen Fall Proteste erwartet.



Michael Browns Vater veröffentlichte ein kurzes Video, in dem er vor neuer Gewalt warnte. "Andere zu verletzen oder jemandes Eigentum zu zerstören, ist nicht die Lösung", sagte er. "Egal was die Grand Jury entscheidet, ich will nicht, dass der Tod meines Sohns umsonst war." Protest gegen Einschüchterungen durch die Polizei und Racial Profiling sei aber gerechtfertigt.

Auch Präsident Barack Obama rief zu Ruhe auf. Friedlicher Protest gegen als ungerecht empfundene Ereignisse sei legitim. "Es widerspricht aber unseren Rechtsgrundätzen, Ereignisse als Rechtfertigung für Gewalt heranzuziehen", sagte Obama.

"Wenn die Demonstranten keine Gewalt einsetzen, wird die Polizei nicht aggressiv handeln", sagte der Bürgermeister von St. Louis, Francis Slay. Sollten es aber Ausschreitungen geben, werde die Polizei "einschreiten, um jedermanns Sicherheit zu gewährleisten". Kleinere Proteste am Freitag und Samstag verliefen friedlich.