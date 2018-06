Für den Staatsanwalt in Ferguson ist der Fall Darren Wilson erledigt. Der Polizist kann strafrechtlich nicht mehr dafür belangt werden, dass er den Jugendlichen Michael Brown erschossen hatte. Dabei sind Aussagen und Fakten um die Tat widersprüchlich. Einigkeit besteht nur darüber, dass Brown und sein Freund Dorian Johnson einen Zigarrenladen überfallen hatten. Einig sind sich auch alle, dass die beiden dem Polizisten Wilson auffielen, weil sie mitten auf einer Straße liefen. Doch über die folgenden ungefähr 90 Sekunden, die zum Tod von Michael Brown führten, gibt es verschiedene Darstellungen.

In der Befragung vor der Grand Jury, deren Protokoll inzwischen online ist, schilderte der Polizist seine Sicht der Szene. Wilson sagte demnach, die beiden hätten ihn sofort an die Beschreibung der Täter aus dem Zigarrenladen erinnert, die er über Funk gehört hatte.

Als er sie ansprach, sei er sofort von Brown angepöbelt und schließlich angegriffen worden. Brown habe ihn in sein Polizeiauto zurückgeschubst und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Seine ärztlichen Unterlagen bestätigen Schläge. Wilson war nach dem Vorfall in einem Krankenhaus, weil er über Schmerzen im Jochbein klagte. Die Ärzte stellten eine leichte Schwellung fest, das Röntgen ergab keine Ergebnisse. Er bekam ein Schmerzmittel, den Hinweis, die Stelle zu kühlen und wurde entlassen. Geschlagen wurde er also ganz offensichtlich, wenn auch wohl nicht sonderlich stark.

Angst, ohnmächtig zu werden

Wilson schilderte, der Angriff von Brown sei wie der von Hulk Hogan auf einen Fünfjährigen gewesen. Das zumindest sind die Worte, die Wilson benutzte. Zitat: "I tried to hold his right arm and use my left hand to get out to have some type of control and not be trapped in my car any more. And when I grabbed him, the only way I can describe it is I felt like a five-year-old holding onto Hulk Hogan. (...) that's just how big he felt and how small I felt just from grasping his arm." Hulk Hogan war ein bekannter Wrestler, er ist 2,01 Meter groß und wiegt fast 140 Kilogramm. Brown sei groß und stark gewesen und er habe gefürchtet, jeder weitere Schlag könne ihn ohnmächtig werden lassen, sagte Wilson.

Michael Brown war ein achtzehnjähriger Schüler. Laut Obduktionsbericht war er 1,95 Meter groß (77 Inches) und 131 Kilogramm schwer (289 Pounds). Allerdings waren es bei Brown nicht unbedingt Muskeln. Der Bericht beschreibt ihn als dick. Eine Lehrerin nutzte den Ausdruck "freundlicher Riese", wenn sie über ihn redete und sagte, er habe nie Ärger gesucht.

Freundlich wirkt Brown in der Beschreibung des Polizisten ganz und gar nicht. Praktisch sofort soll er losgepöbelt haben, als Wilson ihn auf der Straße angesprochen habe. Sein erster Satz habe gelautet: "Fuck what you have to say." Anweisungen, vom Wagen zurückzutreten, habe er nicht Folge geleistet, sei vielmehr sofort auf den Polizisten losgegangen.

Dorian Johnson, der dritte Beteiligte des Vorfalls, beschrieb die Szene anders. Demnach sei der Polizist mit seinem Auto so dicht an die beiden Jugendlichen herangefahren, dass er sie fast berührt habe. Als er dann versucht habe, seine Autotür mit Gewalt aufzustoßen, sei sie gegen Brown und Johnson gekracht und dadurch wieder zugeschlagen. Wilson habe dann durchs Autofenster nach Brown gegriffen und versucht, dessen Kopf ins Auto zu zerren. Außerdem habe er seine Waffe gezogen und gedroht, auf Brown zu schießen. Der habe, sagte Johnson, sich von dem Polizisten befreien wollen.

Wilson hingegen sagte, er habe keine andere Chance gesehen, als seine Waffe zu ziehen. Einen Taser trage er nicht, da ihm diese Geräte zu unhandlich seien, seinen Schlagstock habe er nicht ziehen und Pfefferspray nicht einsetzen können, da er in seinem Sitz saß und die durch Wilson blockierte Autotür nicht habe öffnen können. An seine Taschenlampe auf dem Beifahrersitz sei er nicht herangekommen.