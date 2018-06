Der neue Mann an der Spitze der Evangelischen Kirche ist die Synthese zwischen Wolfgang Huber und Margot Käßmann. Ein volkstümlicher Professor, akademisch gebildet und den Menschen zugewandt, so herzlich wie möglich, so elitär wie nötig.



Heinrich Bedford-Strohm wurde 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Seitdem hat der 55-jährige Theologieprofessor die Herzen im Sturm erobert. Er kann Kirchweih auf dem Dorf genau so gut wie das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei. Letztes Jahr wurde er in das höchste Leitungsgremium des Protestantismus nachgewählt, den 15-köpfigen Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Jetzt führt er den Rat. Die Synode, das Parlament der Protestanten, wählte ihn in Dresden mit einer fast sozialistischen Mehrheit mit 106 von 125 Stimmen.

Und er hat ein Programm. Es heißt "öffentliche Theologie". Die Evangelische Kirche, sagte er im Interview mit der ZEIT, "muss aus der Milieuhaftigkeit herauskommen". Für ihn heißt das: "Wir können es aushalten, wenn Menschen anders leben und denken, als wir Kirchen es gewohnt sind, und auch, wenn sie den Glauben erst einmal skeptisch betrachten." Die Kirche, ist er überzeugt, muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Sie muss sich zudem aus jeder Selbstgefälligkeit verabschieden, um den Glauben authentischer zu vertreten.



Schneider wusste, dass es Käßmann nicht ersetzen kann

2017 wird die Reformation 500 Jahre alt. Dieses Fest will er mitgestalten, kündigte er in Dresden an. Es soll zu einer neuen Besinnung des Protestantismus führen, der sich als "Kirche der Freiheit" versteht. Jetzt ist die Gelegenheit gekommen. Sein Vorgänger Nikolaus Schneider war ein Jahr vor dem Ende seiner Amtszeit zurückgetreten, um seiner krebskranken Frau Anne beizustehen.

Besinnung auf den Kern seines Glaubens kann der Protestantismus gebrauchen. Eigentlich hätte die charismatische Margot Käßmann die Evangelische Kirche durch die entscheidenden Jahre vor dem Jubiläum führen sollen. Eine Alkoholfahrt im März 2010 und ihr schneller Rücktritt ließen die flüssig laufenden Feiervorbereitungen ins Richtungslose gleiten. Nikolaus Schneider folgte ihr, der Präses der rheinischen Protestanten und so etwas wie der Arbeiterbischof der Evangelischen Kirche. Er wusste, dass er Käßmann nicht ersetzten kann. Mit bodenständiger, politisch linker Frömmigkeit zog er ein anderes Register. Pflichtbewusst übernahm er, der als Stellvertreter gewählt worden war, die Führung des evangelischen Kirchenschiffs, nachdem die erste Frau an der Spitze der Protestanten so schnell gescheitert war.

EKD-Rat blieb farblos

Schneider konnte nichts dafür, dass der Rat der EKD durch Rücktritte und Nachwahlen geschwächt wurde wie noch nie vorher. Er hatte es auch nicht zu verantworten, dass die 15 Ratsmitglieder farblos und stumm blieben. Dabei gehörte dem Rat etwa mit dem Pfarrer Fidon Mwombeki zum ersten Mal ein Afrikaner an. In der Öffentlichkeit blieb der Rat blass und unbemerkt, vor allem seit die Katholische Kirche mit der Wahl von Papst Franziskus einen Aufbruch von oben erlebte. Und das, obwohl Nikolaus Schneider Franziskus wenige Tage nach dessen Amtsantritt als zweiter deutscher Kirchenführer besuchte.

Vielmehr zog die Führung der Protestanten Ärger auf sich. Zum Beispiel, als sie im letzten Jahr eine Orientierungshilfe zu Ehe und Familie veröffentlichte. Das Papier erweckte den Eindruck, als wollten die Autoren eigentlich ein Plädoyer für die Gleichberechtigung aller Formen von Partnerschaft halten. Spät, zu spät bemerkte die Evangelische Kirche, dass sie damit heftige Diskussionen auslöste – allerdings mehr über die Richtungslosigkeit der Kirche als über die Familie. Weitere Papiere zur Sexualethik blieben auf Schneiders Wunsch in der Schublade. Er wollte keinen Streit mehr.

Derweil wartet man auf Klärung, was denn genau die Evangelische Kirche im Jahr 2017 feiern soll. Die Katholische Kirche, die noch nicht weiß, wie sie sich beteiligen soll, spricht eisern vom "Reformationsgedenken", weil es aus ihrer Sicht nichts zu feiern gibt.

Internetnutzer nennen ihn Padford-Strohm

Bedford-Strohm hat sich schon daran gemacht, eine Antwort zu geben. Er will, so sagt er, "mit der Botschaft des Evangeliums an den Diskursen der Gesellschaft teilnehmen", sodass sich die Kirche in die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gespräche einschalten kann. "Zweisprachigkeit" nennt er das.

Zweisprachig ist er auch selbst. Wenn andere eine Pause zwischen zwei Terminen einlegen, greift er zum Tablet-Computer und schreibt auf Facebook, was er erlebt hat und was er durchsetzen will. Die Internetnutzer haben ihm dafür einen Namen gegeben: "Padford-Strohm".