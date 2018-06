Ein Anklang an Martin Luther, ein Zitat von Ernesto Cardenal, ein Satz seines Vorgängers Benedikt – Philosophen würden Papst Franziskus einen Eklektiker nennen, einen, der sein Gedankengebäude aus ganz unterschiedlichen Bausteinen aufmauert. Viel Platz bekommen in seinem Gedankenhaus die Flüchtlinge.



Franziskus möchte ein soziales Europa und eine Wirtschaft für die Menschen aufbauen. So hat er es in seinen Reden vor dem Europarat und dem Europäischen Parlament in Straßburg gesagt. Den Flüchtlingen galt sein stärkster Satz: "Man kann nicht hinnehmen, dass das Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird." Franziskus stellte sich und seinen Glauben als Ideengeber auf der europäischen Baustelle vor. Er bleibt der predigende Papst, der sich auf den Weg gemacht hat, um Menschen zu einer menschlichen Gesellschaft zusammenzubringen. Erst wenn das gesagt ist, kommt er auf die Kirche zu sprechen.

Das ist klug. Franz weiß, dass der Anspruch der Päpste gerade in Europa auf dem Prüfstand steht. Selbst katholische Staaten wie Spanien und Polen wollen die Dominanz der katholischen Kirche zurückdrängen. Mutter Kirche steht in Gefahr, vom Vater Staat als Ehefrau abgelehnt zu werden. Unter Franziskus sucht sie eine neue Rolle. Sie bietet gleichberechtigte Partnerschaft an. Und sie bewirbt sich um die Aufgabe als Managerin des europäischen Familienlebens. Franziskus bekannte sich vor den Parlamentariern zur Laizität, also zur Unterscheidung zwischen Staat und Kirche. Doch Familie muss sein, Vater, Mutter, Kinder, und zwar viele, sagt Franz, das ist katholisch. Auch die Karrierefrau Kirche bleibt konservativ.

Die Kirche als konservative Karrierefrau

Neu an den Reden des Papstes ist jedoch die sparsame Dosierung all dessen, was mit Bischöfen, Hierarchie und dem Hirtenamt einhergeht. Damit fährt er auch in Straßburg fort. Sein Vorgänger Benedikt gerierte sich als Menschheitslehrer, der kundig dozierte, warum die Kirche ins Zentrum aller Überlegungen gehört.



Franziskus hat sich rhetorische Bescheidenheit verordnet. Seine Kirche trägt die Idee von der Würde des Menschen, der nicht in seinen persönlichen Interessen aufgeht, sondern als soziales Wesen Schutz braucht: am Anfang des Lebens, unter dem Druck der Ökonomie und im Alter. Kirche soll Nutzen stiften.



Im Vorbeigehen ließ der Papst als katholischen Treibstoff zwei Sätze Naturrecht einfließen. Das besteht für ihn im Wissen aller Menschen um das, was gut und böse ist, in einem "Kompass, der in unsere Herzen eingeschrieben ist und den Gott dem geschaffenen Universum eingeprägt hat." Am Wegrand seiner Rede grüßten Heilige aus früheren Jahrhunderten, aber nicht als Lordsiegelbewahrer konservativer Werte, sondern als Projektentwickler des Kontinents, die neben griechischen Philosophen, Kelten und Germanen die Identität Europas mitgeformt haben.

Direkte Kritik formulierte der Papst diplomatisch. Ein Satz, den man als Kritik an Russland verstehen muss, sagte nicht, gegen wen er sich richtet: Kriege entstünden "aus der Absicht, Räume in Besitz zu nehmen, die Prozesse einzufrieren und zu versuchen, sie aufzuhalten."



Man kann den Satz auch als Botschaft an allzu konservative Katholiken lesen. Denn in der Kirche tobt ein Krieg um einen neuen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Die einen wollen, dass sich nichts ändert, die anderen eine andere Kirche. Frieden, sagte Franziskus, entstehe "nur in der Haltung, Prozesse in Gang zu setzen und sie voranzubringen."

Erst kurz vor Schluss seiner Rede kam eine katholische Wendung, aber auch sie in neuer Diktion. Da stellte Franziskus das Christentum – aber immer noch nicht die Kirche, wie sein Vorgänger – als Identitätsstifter in der zweitausendjährigen Geschichte vor. Doch er räumte ein, dass die Geschichte konfliktreich verlief.

Mit seinem Schluss wollte der Papst den Europäern eine Vision hinterlassen. Franziskus beschwor die Parlamentarier mit einem Sprachbild, das von Martin Luther stammt: Sie sollten "den Gedanken eines verängstigten und in sich selbst verkrümmten Europas fallen lassen". Es gelte, "gemeinsam das Europa aufzubauen, das sich nicht um die Wirtschaft dreht, sondern um die Heiligkeit der menschlichen Person, das den Himmel betrachtet und Ideale verfolgt; das Europa, das auf den Menschen schaut, ihn verteidigt und schützt." So kennt man Franziskus: Sozial engagiert, wirtschaftskritisch, so menschlich wie möglich, so katholisch wie nötig. Mutter Kirche muss anschlussfähig werden. Eklektizismus, das Schöpfen aus vielen Quellen, hilft ihr dabei. Er erleichtert den Aufbruch aus der Selbstbezogenheit.