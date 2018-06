Ein machtbewusster Präsident und ein um Bescheidenheit bemühter Papst: Das Zusammentreffen von Recep Tayyip Erdoğan und Franziskus in der Türkei war mit großer Spannung erwartet worden. Noch am Vortag hatte Erdoğan den Westen scharf kritisiert – nicht die beste Voraussetzung für ein erstes Treffen mit dem höchsten Repräsentanten von 1,2 Milliarden Katholiken.

Doch als der Papst in Ankara die Ehrengarde abschritt, dabei die Soldaten nach Landessitte mit einem "Merhaba, asker" – Hallo, Soldaten – begrüßte und diese im Chor ein lautes "Sağol" – Danke – erwiderten, da konnte sich der Papst ein Lachen nicht verkneifen. Erdoğan lachte mit.

Zuvor hatte Franziskus einen Kranz am Mausoleum des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk niedergelegt. In seinem Eintrag im Gästebuch des Mausoleums äußerte Franziskus den Wunsch nach einer Türkei, die nicht nur geografisch eine Brücke zwischen den Kontinenten sein solle, sondern auch ein Forum für einen "Dialog".



Das Thema Dialog stand auch auf der Agenda Erdoğans für das Zusammentreffen mit dem Papst – nur etwas anders. Erdoğan hatte über die türkische Presse wissen lassen, er wolle Franziskus für eine Initiative gegen Islamfeindlichkeit gewinnen. Die Türkei sehe mit Sorge, dass im Westen der Islam immer wieder mit Gewalt, insbesondere mit der des IS, in Zusammenhang gebracht werde. Erdoğan erwarte von Franziskus ein eindeutiges Zeichen gegen die dadurch geschürte Islamophobie.



Erdoğan beklagt "Islamophobie"

Mehmet Görmez, der höchste islamische Geistliche in der Türkei, forderte angesichts der gestiegenen Zahl von Angriffen auf Moscheen in Deutschland deutliche Worte des Papstes. Es reiche nicht, "einem Mädchen die Füße zu waschen und ein interreligiöses Fußballspiel auszurichten", sagte Görmez. Er wird den Papst am Freitagabend treffen.

Nach seinem Treffen mit Franziskus wies Erdoğan auf die Gemeinsamkeiten mit dem Papst hin, was die Themen Gewalt und Terrorismus angehe. Die von dem Besuch ausgehende Botschaft sei für die ganze islamische und christliche Welt von Bedeutung. Erdoğan beklagte, die "Islamophobie" im Westen breite sich rasch aus. Dasselbe gelte für "Wut und Gewalt" in der islamischen Welt.