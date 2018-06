Nordrhein-Westfalen will sich auf der Herbstkonferenz der Justizminister für eine Verringerung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen einsetzen. In den Jahren 2000 bis 2010 habe sich die Zahl solcher betreuungsgerichtlich erteilter Genehmigungen bundesweit auf fast 100.000 Fälle verdoppelt, sagte der nordrhein-westfälische Justizministers Thomas Kutschaty (SPD).

"Es gibt sehr gute Alternativen zu Bettgittern und Bauchgurten, wie zum Beispiel herunterfahrbare Betten oder spezielle Polster, die besonders sturzempfindliche Körperregionen schützen", sagte Kutschaty. Fixierungen seien aber nicht in jedem Fall zu vermeiden.



In NRW sei die Zahl der genehmigten Fixierungen durch Schulung und Sensibilisierung der Richter deutlich gesunken. So seien im vergangenen Jahr etwa 40 Prozent weniger Fixierungen in Alten- und Pflegeheimen genehmigt worden als noch 2010.

Amtsgerichte können freiheitsentziehende Maßnahmen zum Schutz von Personen genehmigen, die unter Betreuung stehen. Die Zahl der gesetzlichen Betreuungen ist nach Angaben des NRW-Justizministeriums zwischen 2000 und 2012 bundesweit um über 400.000 auf rund 1,3 Millionen gestiegen.