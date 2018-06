Suchmannschaften haben im vermuteten Absturzgebiet der AirAsia-Maschine in Indonesien haben mittlerweile mehr als 40 Leichen geborgen. Ein Marinesprecher sagte, die Leichen seien an Bord des Kriegsschiffs Bung Tomo gebracht worden. Die Bergungsarbeiten dauerten an.



Die Behörden hatten bestätigt, dass die in der Javasee vor Indonesien entdeckten Wrackteile von dem seit Sonntag vermissten Passagierflugzeug stammen. "Bis auf Weiteres kann bestätigt werden, dass es das AirAsia-Flugzeug ist", sagte der Direkter der indonesischen Luftverkehrsbehörde, Djoko Murjatmodjo.



Die Luftwaffe hatte mehrere Gegenstände im Meer entdeckt, bei denen es sich unter anderem um eine Tür und eine Notrutsche handeln soll, wie ein Armeesprecher mitteilte. Die Fundstelle liege 160 Kilometer südöstlich von Pangkalan Bun auf der Insel Borneo und nur etwa zehn Kilometer von der Position entfernt, wo das vermisste Flugzeug zuletzt vom Radar geortet worden war.



1/13 Auf einer elektronischen Tafel werden Angehörige von Passagieren des Fluges QZ8501 gebeten, sich am Informationsschalter zu melden. © Then Chih Wey/dpa 2/13 Angehörige der AirAsia-Passagiere warten am Juanda International Airport in Surabaya auf Neuigkeiten. © Beawiharta/Reuters 3/13 Eine Karte illustriert die geplante Flugroute der AirAsia-Maschine und wo deren letztes Signal empfangen wurde. © Ivan Damanik/dpa 4/13 Angehörige suchen auf Passagierlisten nach den Namen ihrer Verwandten. © Robertus Pudyanto/Getty Images 5/13 Ein indischer Künstler erinnert am Strand von Puri an die beiden verschollenen Flugzeuge von Malaysia Airlines und AirAsia. © Stringer/AFP/Getty Images 6/13 Die indonesische Marine bereitet sich auf die Suchaktion vor. © Jeff Aries/dpa 7/13 Ein Soldat der indonesischen Armee hält aus einem Rettungsflugzeug Ausschau nach dem verschollenen Airbus A320. © Juni Kriswanto/AFP/Getty Images 8/13 Mitglieder der indonesischen Suchmannschaften werden zu einem Schiff gebracht. © Adek Berry/AFP/Getty Images 9/13 Mitarbeiter der Regionalen Katastrophenbehörde Indonesiens suchen einen Strand nach Wrackteilen ab. © Stringer/EPA/dpa 10/13 Auf einer Pressekonferenz geben Vertreter der indonesischen Suchmannschaften, der Luftfahrtbehörden und der Fluglinie AirAsia den letzten Ermittlungsstand an die Reporter weiter. © Fully Handoko/EPA/dpa 11/13 Ein Mitarbeiter des Rettungsteams deutet auf den möglichen Absturzort. © Zulkarnain/Xinhua/dpa 12/13 Im Juanda International Airport in Surabaya beten Angehörige für die Passagiere des vermissten Flugzeugs. © Beawiharta/Reuters 13/13 Luftaufnahmen zeigen Wrackteile des abgestürzten AirAsia-Flugzeugs. © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images (M.)

Die Suche nach dem Airbus 320 war zuvor ausgeweitet worden. Unter anderem wurde das Suchgebiet auf Land vergrößert, hatte der Leiter der indonesischen Such- und Rettungsbehörde, Henry Bambang Soelistyo, mitgeteilt.

Zudem bekam Indonesien weitere internationale Unterstützung. Die US-Marine teilte mit, dass der Zerstörer USS Sampson aus dem westlichen Pazifik im Verlauf des Dienstags in der Region ankommen werde. China gab bekannt, eine Fregatte, die schon jetzt auf Patrouille im Südchinesischen Meer sei, sowie Flugzeuge bereitzustellen. Australien kündigte an, zwei weitere Spezialflugzeuge in das Suchgebiet zu schicken. Auch Thailand stellt Flugzeuge zur Verfügung.

Damit sind mindestens 30 Schiffe, 15 Flugzeuge und sieben Hubschrauber im Einsatz, sagte der indonesische Einsatzleiter Soelistyo. Kurz nach Sonnenaufgang waren bereits vier Militärhubschrauber gestartet, um nahe der Stadt Pangkalan Bun auf der Insel Borneo und auf den kleineren Inseln Bangka und Belitung zu suchen.



Details zum letzten Funkkontakt

Die Ermittler legten zudem Details der letzten Kommunikation mit dem Piloten vor. Demnach bat der Kapitän am Unglückstag um 6.12 Uhr um eine Kursänderung nach links, um einen Sturm zu umfliegen. Dies wurde genehmigt, und die Maschine sei sieben Meilen nach links geflogen, berichtete die Jakarta Post unter Berufung auf den Sicherheitsdirektor der indonesischen Flugsicherung, Wisnu Darjono.

Kurz darauf habe der Pilot um Genehmigung gebeten, höher zu fliegen. "Wie hoch?", fragten die Fluglotsen nach diesen Angaben. "38.000 Fuß", seien die letzten Worte des Piloten gewesen. Dies wurde wegen hohen Verkehrsaufkommens in der Region nicht sofort erlaubt. Als die Genehmigung zu einer Steigung um 06.14 Uhr übermittelt wurde, habe es keine Antwort mehr gegeben.



Die Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Indonesien nach Singapur verschwunden. An Bord befanden sich 162 Personen.