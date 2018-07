Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach Informationen des Spiegel nach dem Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo einen Alarmplan in Kraft gesetzt, der "Sofortmaßnahmen bei terroristischen Ereignissen im Ausland" vorsieht. Zu diesen Maßnahmen gehöre die engere Überwachung von sogenannten Gefährdern: Personen aus dem radikalislamistischen Umfeld, die im Verdacht stehen, in Deutschland Anschläge verüben zu wollen.

Den Informationen zufolge wurden die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern angewiesen, schnellstmöglich die aktuellen Aufenthaltsorte der Gefährder oder von relevanten Personen aus ihrem Umfeld zu ermitteln. Die Kontrollen sollen grundsätzlich verdeckt verlaufen, etwa über Vertrauenspersonen, Observationen oder Telefonüberwachung.

In einer Lageeinschätzung geht das BKA laut Spiegel davon aus, dass der Anschlag von Paris "initial" auch für in Deutschland lebende Personen wirken könne. Die Tat belege, dass sich derartige Anschläge jederzeit in europäischen Hauptstädten ereignen könnten.

Eine Sprecherin des BKA wollte sich zu dem Bericht nicht konkret äußern. In Deutschland gebe es etwa 260 radikalislamistische Gefährder, sagte sie. Hinweise auf Attentate in Deutschland gebe es aber nicht, die Gefahr sei aber weiterhin hoch.