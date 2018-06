Die Polizei in Frankreich hat die Attentäter von "Charlie Hebdo" angegriffen und getötet. Die Geisel sei frei. Auch der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Paris scheint überwältigt. Nach ersten Informationen der Polizei wurden die Geiseln befreit. Alles zur Lage in Frankreich nach dem Anschlag auf "Charlie Hebdo" hier im Live-Blog auf ZEIT ONLINE